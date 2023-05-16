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即市新聞

16/05/2023 19:24

《日入而息》百度首季扭虧勝預期，富途及老虎將下架內地Ａｐｐ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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百度（０９８８８）首季經調整純利增４８％至５７億元人民幣，勝預期；百度Ａｐｐ３月ＭＡ
Ｕ按年增４％，自動駕駛訂單增２﹒３６倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊音樂（０１６９８）首季經調整淨利潤增長５７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富途及老虎證券將下架內地Ａｐｐ，香港Ａｐｐ不受影響　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府擴人才清單，新增醫療服務和發展及建造專業範疇　　　　　　　　　　　　　　　　　　
行政長官互動交流答問會周四舉行，主題為二十大及兩會精神；新來港專才在港置業被騙，李家
超稱警方會再加倍努力籲市民小心；有港人因間諜罪內地判囚，李家超稱國安風險潛藏社會　　
ＬＭＥ表示４月鎳交易量按年升６０％，去年取消鎳交易行動正確；ＬＭＥ張柏廉稱努力重塑市
場對其鎳合約的信心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報萬達集團（０１８１３）擬就部分銷情欠佳項目貸款申請展期　　　　　　　　　　　　　
首４月全國固定資產投資增幅回落至４﹒７％，遜預期；首４月房地產投資下跌６﹒２％，降幅
擴大；首４月全國商品房銷售額增８﹒８％，增幅擴大；內地４月工業增加值增５﹒６％，大遜
預期；內地４月社會消費品零售總額增１８﹒４％，遜預期　　　　　　　　　　　　　　　　
統計局表示青年失業率仍居高不下，擴大就業需持續加力；樓市仍處調整期，積壓需求釋放後市
場熱度降；製造業發展態勢穩定，數字經濟投資潛力大；居民消費能力提升、消費意願增強有空
間；經濟延續恢復，惟國內需求仍顯不足；重申經濟不存在通縮，價格低位運行是階段性；料Ｃ
ＰＩ續低位運行，工業品價格短期下行延續　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日高收７點報１９９７８，信義光能收升５％，碧桂園跌５％
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　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收跌０﹒６％失三千三，４月經濟數據亮警號
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　歐元暫未能重上１﹒０９，短線維持區間震盪　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０８９３╱９５，日圓最新報１３５﹒７９╱８０
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　名創優品（０９８９６）第三季純利４﹒７億元人民幣，按年增３﹒８２倍
　　百度（０９８８８）首季經調整純利增４８％至５７億元人民幣，勝預期　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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國泰（００２９３）機師減慢滑行情況已改善；國泰送出逾一萬張由南韓出發往香港來回機票，
今日起登記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
阿里巴巴（０９９８８）傳自動駕駛業務裁員七成，阿里雲稱不實但認人員優化　　　　　　　
比亞迪（０１２１１）加碼深汕特別合作區，斥近４億人民幣競得新能源產業用地　　　　　　
渣打目標在２０２４年中國業務在岸和離岸基本稅前利潤增長一倍　　　　　　　　　　　　　
農行（０１２８８）４月末糧食領域貸款餘額增量及增速均創近年高　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）完成首批多筆共逾１０億人幣北向互換通交易　　　　　　　　　　　
京東（０９６１８）進軍房地產行業，斥３１億買北京地塊建員工公寓　　　　　　　　　　　
長實（０１１１３）「名日．九肚山」推２０個特色單位，２２日起招標　　　　　　　　　　
馬曉軼稱騰訊（００７００）遊戲正推進與英偉達等深度合作，探索新技術方案　　　　　　　
港交所（００３８８）史美倫稱中國經濟正有力地引領亞洲下一階段增長　　　　　　　　　　
松齡護老集團（０１９８９）重續旗下兩家護老中心物業租約　　　　　　　　　　　　　　　
渤海銀行（０９６６８）發金融債券，涉資１００億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊音樂（０１６９８）首季經調整淨利潤增長５７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國神華（０１０８８）４月煤炭銷售量微跌０﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒地（０００１２）必嘉坊．迎匯周六推售２０伙，入場價５２７萬起　　　　　　　　　　　
華懋及港鐵（０００６６）瑜一．天海加推４５伙入場價８３３萬元起　　　　　　　　　　　
中移動（００９４１）集採５Ｇ無線主設備共計約８﹒７萬站　　　　　　　　　　　　　　　
中石化（００３８６）劉宏斌及趙日峰辭去高級副總裁及副總裁職務　　　　　　　　　　　　
百度Ａｐｐ３月ＭＡＵ按年增４％，自動駕駛訂單增２﹒３６倍　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　五礦地產（００２３０）蔚藍東岸推專才購指定１０伙單位樓價回贈最高１０％
　　四川能投發展（０１７１３）獲批Ｈ股全流通　　　　　　　　　　　　　　　
　　中煤能源（０１８９８）４月商品煤銷量按年升１１﹒４％　　　　　　　　　
　　中廣核新能源（０１８１１）４月完成發電量按年增１３﹒３％　　　　　　　
　　據報廣汽集團（０２２３８）月底發布全新自研快充電池　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　據報萬達集團（０１８１３）擬就部分銷情欠佳項目貸款申請展期　
　　中國罕王（０３７８８）根據受限制股份獎勵計劃購買合共３０萬股
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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特斯拉上海廠為Ｍｏｄｅｌ　３改款車試產做最後準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工信部表示近期將發布實施「智能網聯汽車標準體系」；成立科技倫理委員會，將制定審查規範
標準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
汪文斌稱山東泰山隊南韓外援孫准浩涉受賄罪被刑拘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
分析指內需復甦偏弱明顯，地產投資萎縮影響投資；宏觀政策需改變企業過於保守戰略，降息概
率增；民營房企今年銷售表現或呈雙位數跌幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
民航局表示正與中亞五國商簽「空中絲綢之路」備忘錄；４月國內航線載客量較２０１９年增３
﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新增信貸和社融不及預期，統計局：要進一步觀察影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　
統計局表示青年失業率仍居高不下，擴大就業需持續加力；樓市仍處調整期，積壓需求釋放後市
場熱度降；製造業發展態勢穩定，數字經濟投資潛力大；居民消費能力提升、消費意願增強有空
間；經濟延續恢復，惟國內需求仍顯不足；重申經濟不存在通縮，價格低位運行是階段性；料Ｃ
ＰＩ續低位運行，工業品價格短期下行延續　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地棟篤笑演員被指侮軍無限期停演，公司遭立案調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４月原煤天然氣電力生產加快，原油生產放緩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地４月工業增加值增５﹒６％，大遜預期；內地４月社會消費品零售總額增１８﹒４％，遜預
期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首４月全國固定資產投資增幅回落至４﹒７％，遜預期；首４月房地產投資下跌６﹒２％，降幅
擴大；首４月全國商品房銷售額增８﹒８％，增幅擴大　　　　　　　　　　　　　　　　　　
海關表示吉林省新增俄羅斯海參崴為內貿跨境中轉口岸　　　　　　　　　　　　　　　　　　
經港珠澳大橋珠海公路口岸進出口總值超６０００億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　
全國４月城鎮調查失業率５﹒２％，青年失業率創新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行２０億逆回購利率持平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鍾南山稱全國或有１２億人染過新冠，中招要及時用藥　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報合景泰富今召開電話會議討論設小組進行重組談判　　　　　　　　　　　　　　　　　　
疑寬鬆政策前奏，內地３﹒５％利率保險產品集體下架　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新財富５００富人榜發布表示農夫山泉鐘睒睒三奪首富　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中日防長首次使用海空聯絡機制直通電話通話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京津冀簽合作協議，加強口岸部門常態化對接溝通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
麥當勞中國預計今年全年招募逾１５萬名員工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海浦東機場４月旅客吞吐量同比增８０倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地油價兩連降，明起汽柴油每噸降３８０和３６５元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王江卸任光大集團公司黨委書記，另有任用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貴陽城投獲多家金融機構貸款及增信，涉資逾３００億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
西藏人大常委會原副主任紀國剛被雙開，濫用專項資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大摩擬在亞太投行部門裁員７％，主要為中國業務員工　　　　　　　　　　　　　　　　　　
抖音表示去年抖音電商網站成交金額同比增長８０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升１﹒２８％，台積電重返５００元關
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　歐盟外交政策負責人表示應打擊印度向歐洲轉售俄油行為
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　債限談判周二重啟，麥卡錫指「距達成結論為時尚早」
　　多重利好推動日本東證指數邁向經濟泡沫破滅來最高位
　　日本家居電費上漲達４２％，料推高通脹壓力　　　　
　　歐元區工業產值大幅下跌，影響首季度ＧＤＰ增速　　
　　美國４８小時內７家大公司申請破產保護，破歷來紀錄
　　美國能源部擬８月補充３００萬桶戰略石油儲備　　　
　　矽谷銀行前ＣＥＯ首開腔：激進加息及傳媒誤導累爆雷
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　中國終止減持美債，３月增持２０５億美元美國國債　
　　傳中國鋪路ＡＰＥＣ峰會，拜登、習近平有望單獨會面
　　美籍港人內地被判間諜罪，美方稱會提供援助　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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深股通全日流出２６﹒５億元，外資結束連續七日淨流入；滬股通額度全日用近１２億元，外資
淨流出３４億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
有港人因間諜罪內地判囚，李家超稱國安風險潛藏社會　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指港人才清單增至５０項專業，涉醫療專業建築業　　　　　　　　　　　　　　　　　　
范鴻齡稱醫管局繼續提升醫療服務，加強公私營合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蔡若蓮稱確保學校圖書館書籍不會為學生帶來錯誤訊息　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＬＭＥ表示４月鎳交易量按年升６０％，去年取消鎳交易行動正確　　　　　　　　　　　　　
黃家和稱使用二維碼落單與食肆是否收加一服務費無關　　　　　　　　　　　　　　　　　　
仲量聯行表示鼓勵發展商增建樂齡屋，２０３２年前缺逾六萬長者居所　　　　　　　　　　　
安永表示今年內銀淨息差料仍受壓，惟下降幅度有限；首季Ａ股上市銀行淨利按年增３﹒２％，
增幅放緩５個百分點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府對兩電管制協議中期檢討持開放態度，或商討加重停電罰款　　　　　　　　　　　　　　
新來港專才在港置業被騙，李家超稱警方會再加倍努力籲市民小心；政府擴人才清單，新增醫療
服務和發展及建造專業範疇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
粉嶺高球場發現貓頭鷹，專家表示發展計劃可破壞生態多樣性　　　　　　　　　　　　　　　
薪酬趨勢調查明出爐，工會保守估計中低層公務員最少加薪４％　　　　　　　　　　　　　　
行政長官互動交流答問會周四舉行，主題為二十大及兩會精神　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱中國在推動能源和綠色轉型過程中將帶動更多金屬交易　　　　　　　　　　　　　　
港府堅決反對美國全球宗教自由報告抹黑香港國安法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
仲量聯行倡政府提供優惠、修例鼓勵樂齡房屋發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廉署瓦解賭外圍打假波集團拘捕２３人，包括甲組球員　　　　　　　　　　　　　　　　　　
謝偉銓支持人才清單涵蓋建造業，林振昇憂損本地就業　　　　　　　　　　　　　　　　　　
調查指９４％港企指ＡＩ無法取代應用程式開發人員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＬＭＥ張柏廉稱努力重塑市場對其鎳合約的信心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
萬事達卡２０２８年前淘汰使用ＰＶＣ膠製作支付卡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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