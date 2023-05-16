《日入而息》百度首季扭虧勝預期，富途及老虎將下架內地Ａｐｐ

《今天重點》

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百度（０９８８８）首季經調整純利增４８％至５７億元人民幣，勝預期；百度Ａｐｐ３月ＭＡ

Ｕ按年增４％，自動駕駛訂單增２﹒３６倍

騰訊音樂（０１６９８）首季經調整淨利潤增長５７％

富途及老虎證券將下架內地Ａｐｐ，香港Ａｐｐ不受影響

政府擴人才清單，新增醫療服務和發展及建造專業範疇

行政長官互動交流答問會周四舉行，主題為二十大及兩會精神；新來港專才在港置業被騙，李家

超稱警方會再加倍努力籲市民小心；有港人因間諜罪內地判囚，李家超稱國安風險潛藏社會

ＬＭＥ表示４月鎳交易量按年升６０％，去年取消鎳交易行動正確；ＬＭＥ張柏廉稱努力重塑市

場對其鎳合約的信心

據報萬達集團（０１８１３）擬就部分銷情欠佳項目貸款申請展期

首４月全國固定資產投資增幅回落至４﹒７％，遜預期；首４月房地產投資下跌６﹒２％，降幅

擴大；首４月全國商品房銷售額增８﹒８％，增幅擴大；內地４月工業增加值增５﹒６％，大遜

預期；內地４月社會消費品零售總額增１８﹒４％，遜預期

統計局表示青年失業率仍居高不下，擴大就業需持續加力；樓市仍處調整期，積壓需求釋放後市

場熱度降；製造業發展態勢穩定，數字經濟投資潛力大；居民消費能力提升、消費意願增強有空

間；經濟延續恢復，惟國內需求仍顯不足；重申經濟不存在通縮，價格低位運行是階段性；料Ｃ

ＰＩ續低位運行，工業品價格短期下行延續

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《即日市況》

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恒指全日高收７點報１９９７８，信義光能收升５％，碧桂園跌５％

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒６％失三千三，４月經濟數據亮警號

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《美元匯價》

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歐元暫未能重上１﹒０９，短線維持區間震盪

歐元最新報１﹒０８９３╱９５，日圓最新報１３５﹒７９╱８０

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《公司業績》

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名創優品（０９８９６）第三季純利４﹒７億元人民幣，按年增３﹒８２倍

百度（０９８８８）首季經調整純利增４８％至５７億元人民幣，勝預期

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《公司資訊》

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國泰（００２９３）機師減慢滑行情況已改善；國泰送出逾一萬張由南韓出發往香港來回機票，

今日起登記

阿里巴巴（０９９８８）傳自動駕駛業務裁員七成，阿里雲稱不實但認人員優化

比亞迪（０１２１１）加碼深汕特別合作區，斥近４億人民幣競得新能源產業用地

渣打目標在２０２４年中國業務在岸和離岸基本稅前利潤增長一倍

農行（０１２８８）４月末糧食領域貸款餘額增量及增速均創近年高

中銀香港（０２３８８）完成首批多筆共逾１０億人幣北向互換通交易

京東（０９６１８）進軍房地產行業，斥３１億買北京地塊建員工公寓

長實（０１１１３）「名日．九肚山」推２０個特色單位，２２日起招標

馬曉軼稱騰訊（００７００）遊戲正推進與英偉達等深度合作，探索新技術方案

港交所（００３８８）史美倫稱中國經濟正有力地引領亞洲下一階段增長

松齡護老集團（０１９８９）重續旗下兩家護老中心物業租約

渤海銀行（０９６６８）發金融債券，涉資１００億元人民幣

騰訊音樂（０１６９８）首季經調整淨利潤增長５７％

中國神華（０１０８８）４月煤炭銷售量微跌０﹒５％

恒地（０００１２）必嘉坊．迎匯周六推售２０伙，入場價５２７萬起

華懋及港鐵（０００６６）瑜一．天海加推４５伙入場價８３３萬元起

中移動（００９４１）集採５Ｇ無線主設備共計約８﹒７萬站

中石化（００３８６）劉宏斌及趙日峰辭去高級副總裁及副總裁職務

百度Ａｐｐ３月ＭＡＵ按年增４％，自動駕駛訂單增２﹒３６倍

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《國企紅籌》

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五礦地產（００２３０）蔚藍東岸推專才購指定１０伙單位樓價回贈最高１０％

四川能投發展（０１７１３）獲批Ｈ股全流通

中煤能源（０１８９８）４月商品煤銷量按年升１１﹒４％

中廣核新能源（０１８１１）４月完成發電量按年增１３﹒３％

據報廣汽集團（０２２３８）月底發布全新自研快充電池

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《神州民企》

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據報萬達集團（０１８１３）擬就部分銷情欠佳項目貸款申請展期

中國罕王（０３７８８）根據受限制股份獎勵計劃購買合共３０萬股

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《中國要聞》

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特斯拉上海廠為Ｍｏｄｅｌ ３改款車試產做最後準備

工信部表示近期將發布實施「智能網聯汽車標準體系」；成立科技倫理委員會，將制定審查規範

標準

汪文斌稱山東泰山隊南韓外援孫准浩涉受賄罪被刑拘

分析指內需復甦偏弱明顯，地產投資萎縮影響投資；宏觀政策需改變企業過於保守戰略，降息概

率增；民營房企今年銷售表現或呈雙位數跌幅

民航局表示正與中亞五國商簽「空中絲綢之路」備忘錄；４月國內航線載客量較２０１９年增３

﹒４％

新增信貸和社融不及預期，統計局：要進一步觀察影響

統計局表示青年失業率仍居高不下，擴大就業需持續加力；樓市仍處調整期，積壓需求釋放後市

場熱度降；製造業發展態勢穩定，數字經濟投資潛力大；居民消費能力提升、消費意願增強有空

間；經濟延續恢復，惟國內需求仍顯不足；重申經濟不存在通縮，價格低位運行是階段性；料Ｃ

ＰＩ續低位運行，工業品價格短期下行延續

內地棟篤笑演員被指侮軍無限期停演，公司遭立案調查

４月原煤天然氣電力生產加快，原油生產放緩

內地４月工業增加值增５﹒６％，大遜預期；內地４月社會消費品零售總額增１８﹒４％，遜預

期

首４月全國固定資產投資增幅回落至４﹒７％，遜預期；首４月房地產投資下跌６﹒２％，降幅

擴大；首４月全國商品房銷售額增８﹒８％，增幅擴大

海關表示吉林省新增俄羅斯海參崴為內貿跨境中轉口岸

經港珠澳大橋珠海公路口岸進出口總值超６０００億元人民幣

全國４月城鎮調查失業率５﹒２％，青年失業率創新高

人行２０億逆回購利率持平

鍾南山稱全國或有１２億人染過新冠，中招要及時用藥

據報合景泰富今召開電話會議討論設小組進行重組談判

疑寬鬆政策前奏，內地３﹒５％利率保險產品集體下架

新財富５００富人榜發布表示農夫山泉鐘睒睒三奪首富

中日防長首次使用海空聯絡機制直通電話通話

京津冀簽合作協議，加強口岸部門常態化對接溝通

麥當勞中國預計今年全年招募逾１５萬名員工

上海浦東機場４月旅客吞吐量同比增８０倍

內地油價兩連降，明起汽柴油每噸降３８０和３６５元

王江卸任光大集團公司黨委書記，另有任用

貴陽城投獲多家金融機構貸款及增信，涉資逾３００億

西藏人大常委會原副主任紀國剛被雙開，濫用專項資金

大摩擬在亞太投行部門裁員７％，主要為中國業務員工

抖音表示去年抖音電商網站成交金額同比增長８０％

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒２８％，台積電重返５００元關

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《國際要聞》

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歐盟外交政策負責人表示應打擊印度向歐洲轉售俄油行為

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《外圍經濟》

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債限談判周二重啟，麥卡錫指「距達成結論為時尚早」

多重利好推動日本東證指數邁向經濟泡沫破滅來最高位

日本家居電費上漲達４２％，料推高通脹壓力

歐元區工業產值大幅下跌，影響首季度ＧＤＰ增速

美國４８小時內７家大公司申請破產保護，破歷來紀錄

美國能源部擬８月補充３００萬桶戰略石油儲備

矽谷銀行前ＣＥＯ首開腔：激進加息及傳媒誤導累爆雷

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《大國博弈》

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中國終止減持美債，３月增持２０５億美元美國國債

傳中國鋪路ＡＰＥＣ峰會，拜登、習近平有望單獨會面

美籍港人內地被判間諜罪，美方稱會提供援助

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《其他消息》

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深股通全日流出２６﹒５億元，外資結束連續七日淨流入；滬股通額度全日用近１２億元，外資

淨流出３４億元

有港人因間諜罪內地判囚，李家超稱國安風險潛藏社會

消息指港人才清單增至５０項專業，涉醫療專業建築業

范鴻齡稱醫管局繼續提升醫療服務，加強公私營合作

蔡若蓮稱確保學校圖書館書籍不會為學生帶來錯誤訊息

ＬＭＥ表示４月鎳交易量按年升６０％，去年取消鎳交易行動正確

黃家和稱使用二維碼落單與食肆是否收加一服務費無關

仲量聯行表示鼓勵發展商增建樂齡屋，２０３２年前缺逾六萬長者居所

安永表示今年內銀淨息差料仍受壓，惟下降幅度有限；首季Ａ股上市銀行淨利按年增３﹒２％，

增幅放緩５個百分點

政府對兩電管制協議中期檢討持開放態度，或商討加重停電罰款

新來港專才在港置業被騙，李家超稱警方會再加倍努力籲市民小心；政府擴人才清單，新增醫療

服務和發展及建造專業範疇

粉嶺高球場發現貓頭鷹，專家表示發展計劃可破壞生態多樣性

薪酬趨勢調查明出爐，工會保守估計中低層公務員最少加薪４％

行政長官互動交流答問會周四舉行，主題為二十大及兩會精神

許正宇稱中國在推動能源和綠色轉型過程中將帶動更多金屬交易

港府堅決反對美國全球宗教自由報告抹黑香港國安法

仲量聯行倡政府提供優惠、修例鼓勵樂齡房屋發展

廉署瓦解賭外圍打假波集團拘捕２３人，包括甲組球員

謝偉銓支持人才清單涵蓋建造業，林振昇憂損本地就業

調查指９４％港企指ＡＩ無法取代應用程式開發人員

ＬＭＥ張柏廉稱努力重塑市場對其鎳合約的信心

萬事達卡２０２８年前淘汰使用ＰＶＣ膠製作支付卡

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