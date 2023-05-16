《日入而息》百度首季扭虧勝預期，富途及老虎將下架內地Ａｐｐ

《今天重點》
＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
百度（０９８８８）首季經調整純利增４８％至５７億元人民幣，勝預期；百度Ａｐｐ３月ＭＡ
Ｕ按年增４％，自動駕駛訂單增２﹒３６倍
騰訊音樂（０１６９８）首季經調整淨利潤增長５７％
富途及老虎證券將下架內地Ａｐｐ，香港Ａｐｐ不受影響
政府擴人才清單，新增醫療服務和發展及建造專業範疇
行政長官互動交流答問會周四舉行，主題為二十大及兩會精神；新來港專才在港置業被騙，李家
超稱警方會再加倍努力籲市民小心；有港人因間諜罪內地判囚，李家超稱國安風險潛藏社會
ＬＭＥ表示４月鎳交易量按年升６０％，去年取消鎳交易行動正確；ＬＭＥ張柏廉稱努力重塑市
場對其鎳合約的信心
據報萬達集團（０１８１３）擬就部分銷情欠佳項目貸款申請展期
首４月全國固定資產投資增幅回落至４﹒７％，遜預期；首４月房地產投資下跌６﹒２％，降幅
擴大；首４月全國商品房銷售額增８﹒８％，增幅擴大；內地４月工業增加值增５﹒６％，大遜
預期；內地４月社會消費品零售總額增１８﹒４％，遜預期
統計局表示青年失業率仍居高不下，擴大就業需持續加力；樓市仍處調整期，積壓需求釋放後市
場熱度降；製造業發展態勢穩定，數字經濟投資潛力大；居民消費能力提升、消費意願增強有空
間；經濟延續恢復，惟國內需求仍顯不足；重申經濟不存在通縮，價格低位運行是階段性；料Ｃ
ＰＩ續低位運行，工業品價格短期下行延續
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《即日市況》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒指全日高收７點報１９９７８，信義光能收升５％，碧桂園跌５％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《深滬股市》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬綜指收跌０﹒６％失三千三，４月經濟數據亮警號
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《美元匯價》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
歐元暫未能重上１﹒０９，短線維持區間震盪
歐元最新報１﹒０８９３╱９５，日圓最新報１３５﹒７９╱８０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《公司業績》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
名創優品（０９８９６）第三季純利４﹒７億元人民幣，按年增３﹒８２倍
百度（０９８８８）首季經調整純利增４８％至５７億元人民幣，勝預期
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《公司資訊》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
國泰（００２９３）機師減慢滑行情況已改善；國泰送出逾一萬張由南韓出發往香港來回機票，
今日起登記
阿里巴巴（０９９８８）傳自動駕駛業務裁員七成，阿里雲稱不實但認人員優化
比亞迪（０１２１１）加碼深汕特別合作區，斥近４億人民幣競得新能源產業用地
渣打目標在２０２４年中國業務在岸和離岸基本稅前利潤增長一倍
農行（０１２８８）４月末糧食領域貸款餘額增量及增速均創近年高
中銀香港（０２３８８）完成首批多筆共逾１０億人幣北向互換通交易
京東（０９６１８）進軍房地產行業，斥３１億買北京地塊建員工公寓
長實（０１１１３）「名日．九肚山」推２０個特色單位，２２日起招標
馬曉軼稱騰訊（００７００）遊戲正推進與英偉達等深度合作，探索新技術方案
港交所（００３８８）史美倫稱中國經濟正有力地引領亞洲下一階段增長
松齡護老集團（０１９８９）重續旗下兩家護老中心物業租約
渤海銀行（０９６６８）發金融債券，涉資１００億元人民幣
騰訊音樂（０１６９８）首季經調整淨利潤增長５７％
中國神華（０１０８８）４月煤炭銷售量微跌０﹒５％
恒地（０００１２）必嘉坊．迎匯周六推售２０伙，入場價５２７萬起
華懋及港鐵（０００６６）瑜一．天海加推４５伙入場價８３３萬元起
中移動（００９４１）集採５Ｇ無線主設備共計約８﹒７萬站
中石化（００３８６）劉宏斌及趙日峰辭去高級副總裁及副總裁職務
百度Ａｐｐ３月ＭＡＵ按年增４％，自動駕駛訂單增２﹒３６倍
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國企紅籌》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
五礦地產（００２３０）蔚藍東岸推專才購指定１０伙單位樓價回贈最高１０％
四川能投發展（０１７１３）獲批Ｈ股全流通
中煤能源（０１８９８）４月商品煤銷量按年升１１﹒４％
中廣核新能源（０１８１１）４月完成發電量按年增１３﹒３％
據報廣汽集團（０２２３８）月底發布全新自研快充電池
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《神州民企》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
據報萬達集團（０１８１３）擬就部分銷情欠佳項目貸款申請展期
中國罕王（０３７８８）根據受限制股份獎勵計劃購買合共３０萬股
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《中國要聞》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
特斯拉上海廠為Ｍｏｄｅｌ ３改款車試產做最後準備
工信部表示近期將發布實施「智能網聯汽車標準體系」；成立科技倫理委員會，將制定審查規範
標準
汪文斌稱山東泰山隊南韓外援孫准浩涉受賄罪被刑拘
分析指內需復甦偏弱明顯，地產投資萎縮影響投資；宏觀政策需改變企業過於保守戰略，降息概
率增；民營房企今年銷售表現或呈雙位數跌幅
民航局表示正與中亞五國商簽「空中絲綢之路」備忘錄；４月國內航線載客量較２０１９年增３
﹒４％
新增信貸和社融不及預期，統計局：要進一步觀察影響
統計局表示青年失業率仍居高不下，擴大就業需持續加力；樓市仍處調整期，積壓需求釋放後市
場熱度降；製造業發展態勢穩定，數字經濟投資潛力大；居民消費能力提升、消費意願增強有空
間；經濟延續恢復，惟國內需求仍顯不足；重申經濟不存在通縮，價格低位運行是階段性；料Ｃ
ＰＩ續低位運行，工業品價格短期下行延續
內地棟篤笑演員被指侮軍無限期停演，公司遭立案調查
４月原煤天然氣電力生產加快，原油生產放緩
內地４月工業增加值增５﹒６％，大遜預期；內地４月社會消費品零售總額增１８﹒４％，遜預
期
首４月全國固定資產投資增幅回落至４﹒７％，遜預期；首４月房地產投資下跌６﹒２％，降幅
擴大；首４月全國商品房銷售額增８﹒８％，增幅擴大
海關表示吉林省新增俄羅斯海參崴為內貿跨境中轉口岸
經港珠澳大橋珠海公路口岸進出口總值超６０００億元人民幣
全國４月城鎮調查失業率５﹒２％，青年失業率創新高
人行２０億逆回購利率持平
鍾南山稱全國或有１２億人染過新冠，中招要及時用藥
據報合景泰富今召開電話會議討論設小組進行重組談判
疑寬鬆政策前奏，內地３﹒５％利率保險產品集體下架
新財富５００富人榜發布表示農夫山泉鐘睒睒三奪首富
中日防長首次使用海空聯絡機制直通電話通話
京津冀簽合作協議，加強口岸部門常態化對接溝通
麥當勞中國預計今年全年招募逾１５萬名員工
上海浦東機場４月旅客吞吐量同比增８０倍
內地油價兩連降，明起汽柴油每噸降３８０和３６５元
王江卸任光大集團公司黨委書記，另有任用
貴陽城投獲多家金融機構貸款及增信，涉資逾３００億
西藏人大常委會原副主任紀國剛被雙開，濫用專項資金
大摩擬在亞太投行部門裁員７％，主要為中國業務員工
抖音表示去年抖音電商網站成交金額同比增長８０％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《寶島快訊》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
台股收升１﹒２８％，台積電重返５００元關
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國際要聞》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
歐盟外交政策負責人表示應打擊印度向歐洲轉售俄油行為
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《外圍經濟》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
債限談判周二重啟，麥卡錫指「距達成結論為時尚早」
多重利好推動日本東證指數邁向經濟泡沫破滅來最高位
日本家居電費上漲達４２％，料推高通脹壓力
歐元區工業產值大幅下跌，影響首季度ＧＤＰ增速
美國４８小時內７家大公司申請破產保護，破歷來紀錄
美國能源部擬８月補充３００萬桶戰略石油儲備
矽谷銀行前ＣＥＯ首開腔：激進加息及傳媒誤導累爆雷
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《大國博弈》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國終止減持美債，３月增持２０５億美元美國國債
傳中國鋪路ＡＰＥＣ峰會，拜登、習近平有望單獨會面
美籍港人內地被判間諜罪，美方稱會提供援助
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《其他消息》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
深股通全日流出２６﹒５億元，外資結束連續七日淨流入；滬股通額度全日用近１２億元，外資
淨流出３４億元
有港人因間諜罪內地判囚，李家超稱國安風險潛藏社會
消息指港人才清單增至５０項專業，涉醫療專業建築業
范鴻齡稱醫管局繼續提升醫療服務，加強公私營合作
蔡若蓮稱確保學校圖書館書籍不會為學生帶來錯誤訊息
ＬＭＥ表示４月鎳交易量按年升６０％，去年取消鎳交易行動正確
黃家和稱使用二維碼落單與食肆是否收加一服務費無關
仲量聯行表示鼓勵發展商增建樂齡屋，２０３２年前缺逾六萬長者居所
安永表示今年內銀淨息差料仍受壓，惟下降幅度有限；首季Ａ股上市銀行淨利按年增３﹒２％，
增幅放緩５個百分點
政府對兩電管制協議中期檢討持開放態度，或商討加重停電罰款
新來港專才在港置業被騙，李家超稱警方會再加倍努力籲市民小心；政府擴人才清單，新增醫療
服務和發展及建造專業範疇
粉嶺高球場發現貓頭鷹，專家表示發展計劃可破壞生態多樣性
薪酬趨勢調查明出爐，工會保守估計中低層公務員最少加薪４％
行政長官互動交流答問會周四舉行，主題為二十大及兩會精神
許正宇稱中國在推動能源和綠色轉型過程中將帶動更多金屬交易
港府堅決反對美國全球宗教自由報告抹黑香港國安法
仲量聯行倡政府提供優惠、修例鼓勵樂齡房屋發展
廉署瓦解賭外圍打假波集團拘捕２３人，包括甲組球員
謝偉銓支持人才清單涵蓋建造業，林振昇憂損本地就業
調查指９４％港企指ＡＩ無法取代應用程式開發人員
ＬＭＥ張柏廉稱努力重塑市場對其鎳合約的信心
萬事達卡２０２８年前淘汰使用ＰＶＣ膠製作支付卡
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｚｚ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多