《國金頭條》拜登與麥卡錫未打破債限僵局，美股收市前遭拋售

《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統拜登與共和黨眾院議長麥卡鍚於美東時間周二（１６

日）下午會晤約一小時，但仍未能打破債限僵局。消息導致美股在收市前最後幾分鐘遭拋售。

道指收盤跌３３６﹒４６點，或１％，報３３０１２﹒１４點。標普５００跌２６﹒３８點

，或０﹒６％，報４１０９﹒９點。納指跌２２﹒１６點，或０﹒２％，報１２３４３﹒０５點

。

華爾街分析指，每接近６月１日大限一天，只要沒有達成解決方案，就可能會加劇市場波動

，削弱對美國風險資產的需求，甚至加速衰退。全球基金經理的信心在５月份進一步惡化，投資

者涌向現金類資產。美國銀行最新調查顯示，６５％的受訪投資者擔心經濟衰退和信貸危機即將

到來。

不過，零售銷售額、工業產值和房地產市場數據顯示，美國經濟持續表現強勁，美國是否應

停止加息再陷爭論。美匯指數於紐約尾盤小幅上漲０﹒１６％，至１０２﹒６。美元兌日圓上漲

０﹒１％，至１３６﹒３。歐元兌美元下跌０﹒１％，至１﹒０８６８。澳元兌美元一度下跌

０﹒７％，至０﹒６６５１。

英國國家統計局公布，４月就業人數減少１３﹒６人，為２０２１年２月以來首次下降。英

鎊兌美元在英國就業數據發布後，一度下跌０﹒５％至１﹒２４６６。



＊黃金期貨跌至２０００美元以下＊



黃金期貨２周來首度跌至每盎司２０００美元以下，紐約期金跌２９﹒７美元，報１９９３

美元。油價小幅走低。紐約期油下跌２５美仙，報每桶７０﹒８６美元。布蘭特期油下跌３２美

仙，報每桶７４﹒９１美元。（ｊｆ）

