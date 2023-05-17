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即市新聞

17/05/2023 07:50

《國金頭條》拜登與麥卡錫未打破債限僵局，美股收市前遭拋售

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統拜登與共和黨眾院議長麥卡鍚於美東時間周二（１６
日）下午會晤約一小時，但仍未能打破債限僵局。消息導致美股在收市前最後幾分鐘遭拋售。
　　道指收盤跌３３６﹒４６點，或１％，報３３０１２﹒１４點。標普５００跌２６﹒３８點
，或０﹒６％，報４１０９﹒９點。納指跌２２﹒１６點，或０﹒２％，報１２３４３﹒０５點

　　華爾街分析指，每接近６月１日大限一天，只要沒有達成解決方案，就可能會加劇市場波動
，削弱對美國風險資產的需求，甚至加速衰退。全球基金經理的信心在５月份進一步惡化，投資
者涌向現金類資產。美國銀行最新調查顯示，６５％的受訪投資者擔心經濟衰退和信貸危機即將
到來。
　　不過，零售銷售額、工業產值和房地產市場數據顯示，美國經濟持續表現強勁，美國是否應
停止加息再陷爭論。美匯指數於紐約尾盤小幅上漲０﹒１６％，至１０２﹒６。美元兌日圓上漲
０﹒１％，至１３６﹒３。歐元兌美元下跌０﹒１％，至１﹒０８６８。澳元兌美元一度下跌
０﹒７％，至０﹒６６５１。
　　英國國家統計局公布，４月就業人數減少１３﹒６人，為２０２１年２月以來首次下降。英
鎊兌美元在英國就業數據發布後，一度下跌０﹒５％至１﹒２４６６。
　
＊黃金期貨跌至２０００美元以下＊
　
　　黃金期貨２周來首度跌至每盎司２０００美元以下，紐約期金跌２９﹒７美元，報１９９３
美元。油價小幅走低。紐約期油下跌２５美仙，報每桶７０﹒８６美元。布蘭特期油下跌３２美
仙，報每桶７４﹒９１美元。（ｊｆ）

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