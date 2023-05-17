恒指半日跌１１０點報１９８６７，翰森製藥挫４％，恒安升近４％

《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統拜登與共和黨眾院議長麥卡鍚於美東時間周二（１６

日）下午會晤約一小時，但仍未能打破債限僵局。消息導致美股在收市前幾分鐘遭拋售，道指收

瀉３３６點；標普５００收跌２６點；納指收挫２２點。

華爾街分析指，每接近６月１日大限一天，只要沒有達成解決方案，就可能會加劇市場波動

，削弱市場對美國風險資產的需求，甚至加速衰退。全球基金經理的信心在５月份進一步惡化，

投資者涌向現金類資產。美國銀行最新調查顯示，６５％的受訪投資者擔心經濟衰退和信貸危機

即將到來。

港股下跌，恒生指數半日收報１９８６７，跌１１０點或０﹒５５％，主板成交

４２４﹒４１億元。恒生中國企業指數報６７６３，跌２５點或０﹒３８％。恒生科技指數報

３９５４，跌４點或０﹒１１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及百度

集團－ＳＷ（０９８８８）；騰訊控股收報３４７﹒４元，升２﹒６元或０﹒７５％，成交

３２﹒１６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８６﹒９５元，升１﹒２元或１﹒４％，成交１３﹒８８

億元；百度集團－ＳＷ收報１２６﹒２元，升１﹒９元或１﹒５３％，成交１２﹒４１億元。國

指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及百度集團－ＳＷ。科指三大成交股份依次為

騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及百度集團－ＳＷ。

翰森製藥（０３６９２）跌４﹒３５％，報１２﹒７６元，該股成交約１７６萬股，涉資

２２６９萬元，盤中高見１３﹒１６元，最低見１２﹒７６元；碧桂園（０２００７）跌

３﹒５１％，報１﹒６５元；申洲國際（０２３１３）跌３﹒３６％，報６４﹒６５元；藥明生

物（０２２６９）跌３﹒１％，報４５﹒２５元；創科實業（００６６９）跌３﹒０２％，報

８０﹒４元。

另外，恒安國際（０１０４４）逆市升３﹒６９％，報３６﹒５元，該股成交約８６萬股，

涉資３１２３萬元，盤中高見３６﹒６５元，最低見３５﹒６５元；中芯（００９８１）升

２﹒７％，報２０﹒９５元。（ｋｙ）

