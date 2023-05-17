  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/05/2023 09:24

恒指低開２２點報１９９５６，百度逆市升４％，阿里漲２％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統拜登與共和黨眾院議長麥卡鍚於美東時間周二（１６
日）下午會晤約一小時，但仍未能打破債限僵局。消息導致美股在收市前幾分鐘遭拋售，道指收
瀉３３６點；標普５００收跌２６點；納指收挫２２點。
　　華爾街分析指，每接近６月１日大限一天，只要沒有達成解決方案，就可能會加劇市場波動
，削弱市場對美國風險資產的需求，甚至加速衰退。全球基金經理的信心在５月份進一步惡化，
投資者涌向現金類資產。美國銀行最新調查顯示，６５％的受訪投資者擔心經濟衰退和信貸危機
即將到來。
　　港股下跌，恒生指數開報１９９５６，跌２２點或０﹒１１％，主板成交１６﹒１３億元。
恒生中國企業指數報６７８７，跌１點或０﹒０２％。恒生科技指數報３９７５，升１６點或
０﹒４３％。
　　百度（０９８８８）現價升３﹒７８％，報１２９元，該股成交約１０５萬股，涉資
１﹒３５億元，盤中高見１２９元，最低見１２９元；阿里（０９９８８）升１﹒８７％，報
８７﹒３５元；恒安國際（０１０４４）升１﹒５６％，報３５﹒７５元；京東集團
（０９６１８）升１﹒６３％，報１４９﹒２元。（ｋｙ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態17/05/2023
拜登宣布縮短亞洲行程，推動兩黨周末達成債限協議
人氣文章財經熱話17/05/2023
【虛幣世界】投資者關注債務上限談判，比特幣曾跌穿二萬七美元
人氣文章中國故事16/05/2023
《神州經脈》4月經濟數據遜　青年失業率創新高　中國終止減美債
人氣文章財經熱話16/05/2023
阿里年報獲美證交會審查通過　兼獲知名基金大舉增持　績前應如何部署？
人氣文章香港政情16/05/2023
互行政長官動交流答問會周四舉行，主題為二十大及兩會精神
人氣文章中國故事16/05/2023
京東進軍房地產行業，斥31億買北京地塊建員工公寓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金