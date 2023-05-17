恒指低開２２點報１９９５６，百度逆市升４％，阿里漲２％

《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統拜登與共和黨眾院議長麥卡鍚於美東時間周二（１６

日）下午會晤約一小時，但仍未能打破債限僵局。消息導致美股在收市前幾分鐘遭拋售，道指收

瀉３３６點；標普５００收跌２６點；納指收挫２２點。

華爾街分析指，每接近６月１日大限一天，只要沒有達成解決方案，就可能會加劇市場波動

，削弱市場對美國風險資產的需求，甚至加速衰退。全球基金經理的信心在５月份進一步惡化，

投資者涌向現金類資產。美國銀行最新調查顯示，６５％的受訪投資者擔心經濟衰退和信貸危機

即將到來。

港股下跌，恒生指數開報１９９５６，跌２２點或０﹒１１％，主板成交１６﹒１３億元。

恒生中國企業指數報６７８７，跌１點或０﹒０２％。恒生科技指數報３９７５，升１６點或

０﹒４３％。

百度（０９８８８）現價升３﹒７８％，報１２９元，該股成交約１０５萬股，涉資

１﹒３５億元，盤中高見１２９元，最低見１２９元；阿里（０９９８８）升１﹒８７％，報

８７﹒３５元；恒安國際（０１０４４）升１﹒５６％，報３５﹒７５元；京東集團

（０９６１８）升１﹒６３％，報１４９﹒２元。（ｋｙ）

