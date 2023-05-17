《盤後部署》人民幣穿七算累恒指急跌逾４００點，中特估宜先觀望

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股受家得寶業績欠佳拖累，道指跌３３６點。港股市場

觀望騰訊（００７００）及阿里（０９９８８）業績，資金審慎，恒指繼續於２５０天線上下爭

持。

百度（０９８８８）公布今年首季業績，非通用會計準則下的純利達５７億元人民幣，好過

預期的４３﹒４０億元人民幣，按年增長約４８％；消息帶動百度今早高開近４％，破２５０天

線。但開市後獲利盤湧現，股價持續回吐，午後更跟隨大市倒跌，最終要跌０﹒４％，收報

１２３﹒８元。



＊人民幣穿七，中特估概念續回吐＊



下午在岸人民幣兌美元跌破７，為去年１２月以來首次。恒指尾盤急風颳起，半小時內急挫

２００點，低見１９５３８。內房股及中特估概念成為主要拋售對象，龍湖（００９６０）及碧

服（０６０９８）雙雙成為墊底藍籌；龍湖跌７﹒１３％，收報１８﹒６２元；碧服跌

７﹒７１％，收報１０﹒０６元。

內險、內銀股同樣受挫；重磅平保（０２３１８）跌４﹒４２％，收報５５﹒１元；國壽

（０２６２８）跌２﹒９５％，收報１４﹒４８元；招行（０３９６８）跌２﹒８７％，收報

３８﹒８５元；建行（００９３９）跌１﹒３１％，收報５﹒２９元。

大市尾段維持弱勢，恒指最終收報１９５６０，跌４１７點或跌２﹒０９％，主板成交

１０１６﹒０５億元。國企指數報６６３６，跌１５２點或跌２﹒２５％。恒生科技指數報

３８７０，跌８８點或跌２﹒２３％。



＊恒指殺牛料試１９２００＊



人民幣午後轉弱，在岸人民幣繼去年１２月以來首度跌穿７算，拖累大市急速向下。連帶今

日在內，恒指自４月底以來第四度下試１９５００心理支持。以上日恒指牛熊重貨區而言，

１９５００以下的１９４００至１９４９９牛證區涉及１２５３張對應期指，與今天收市位僅咫

尺之距，恒指大有機會下殺牛證，目前所見，恒指在１９２００以下才有較少牛證，故料該水平

為恒指短線較大支持位。



＊宜先部署科技股＊



儘管百度首季業績好過預期，但受大市拖累，高開後大幅回吐，最終更嘔凸收跌，令單日呈

現大陰燭穿牛熊線，走勢不妙，短線不宜入手，宜先觀望１２０元支持力再作部署。

中特估概念接連受挫，人民幣轉弱對中特估概念股的內銀、內險及內房板塊極之不利。平保

及國壽分別跌逾４％及近３％，人民幣持續轉弱，相關股份大有機會繼續探底，暫時不宜入手。

相對而言，科技股連日跌殘後今日展現較強抗跌力，短線較值得留意。但阿里及騰訊業績前後易

有較大上落，快手（０１０２４）今日先升後跌，收市亦跌不足１％，短線較有支持可部署，上

望５６﹒４至５６﹒５元。（ｈｃ）

