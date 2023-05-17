【連環爆雷】摩通ＣＥＯ：該行不太可能再收購狀況不佳的地區銀行

《經濟通通訊社１７日專訊》摩根大通ＣＥＯ戴蒙在周二（１６日）的年度大會上回答股東
問題時稱，該行不太可能再收購其他狀況不佳的地區性銀行。戴蒙同時認為，美國銀行業有望「
恢復穩定」。摩通本月較早前接盤第一共和銀行（Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ Ｂａｎｋ）
，後者是今年倒下的第４家美國地區銀行。（ｊｆ）
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