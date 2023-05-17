【外圍經濟】歐洲「核聯盟」巴黎會議，確定核電戰略重要性

《經濟通通訊社１７日專訊》歐洲「核聯盟」成員國周二（１６日）在巴黎召開會議，為歐
洲核能發展擬定路線圖。
據法國能源轉型部發布的公報，如歐盟新建３０至４５個大型核反應堆，再配合小型核反應
堆，到２０５０年歐盟核電容量將從現時的１００吉瓦，增至１５０吉瓦。公報同時指，今次會
議確定了核電在歐洲能源戰略中的重要性。（ｊｆ）
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