【虛幣世界】投資者關注債務上限談判，比特幣曾跌穿二萬七美元

《經濟通通訊社１７日專訊》美國財政部長耶倫警告，美國可能會在６月１日之前突破其債

務上限，一旦違約，可能會引發經濟衰退，投資者繼續關注債務上限談判，比特幣（ＢＴＣ）周

二繼續小幅下行盤整，曾略低於２７０００美元。

雖然耶倫警告，假如美國突破債務上限，違約「可能導致經濟衰退」，但一些分析師認為，

債務上限問題的解決方案可能會提振比特幣。加密貨幣基金管理公司ＢｉｔＢｕｌｌ

Ｃａｐｉｔａｌ的首席執行官 Ｊｏｅ ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ分析指，當前的宏觀經濟形勢，

有利於增加加密貨幣的採用，隨著市場參與者尋求獲得財富，提高債務上限對風險資產來說也是

個好兆頭。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７０４９﹒９９元（美元．下同），升０﹒０６％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８２４﹒５３元，升０﹒０１８％；艾達幣報

０﹒３６８０元，跌０﹒０８％；瑞波幣報０﹒４４５２元，升０﹒５９％。（ｕｌ）



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱

ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ



又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱

ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

