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即市新聞

17/05/2023 08:44

【虛幣世界】投資者關注債務上限談判，比特幣曾跌穿二萬七美元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國財政部長耶倫警告，美國可能會在６月１日之前突破其債
務上限，一旦違約，可能會引發經濟衰退，投資者繼續關注債務上限談判，比特幣（ＢＴＣ）周
二繼續小幅下行盤整，曾略低於２７０００美元。
　　雖然耶倫警告，假如美國突破債務上限，違約「可能導致經濟衰退」，但一些分析師認為，
債務上限問題的解決方案可能會提振比特幣。加密貨幣基金管理公司ＢｉｔＢｕｌｌ　
Ｃａｐｉｔａｌ的首席執行官　Ｊｏｅ　ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ分析指，當前的宏觀經濟形勢，
有利於增加加密貨幣的採用，隨著市場參與者尋求獲得財富，提高債務上限對風險資產來說也是
個好兆頭。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７０４９﹒９９元（美元．下同），升０﹒０６％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８２４﹒５３元，升０﹒０１８％；艾達幣報
０﹒３６８０元，跌０﹒０８％；瑞波幣報０﹒４４５２元，升０﹒５９％。（ｕｌ）
　
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