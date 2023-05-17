《中概異動》百度高開近４％，首季虧轉賺５８億人幣勝預期

《經濟通通訊社１７日專訊》百度（０９８８８）現價升３﹒７８％為開市最大升幅藍籌，

報１２９元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１２﹒６６％。該股成交約１０５萬股，涉

資１﹒３５億元。

百度公布截至今年３月底的第一季淨利潤５８﹒２５億人民幣，好過預期的賺２７﹒８８億

人民幣，去年同期虧損８﹒８５億人民幣；非通用會計準則下的純利達５７億人民幣，好過預期

的４３﹒４０億人民幣，按年增長約４８％；經調整每股美國存託股基本盈利為１６﹒１人民幣

。

期內，集團收入按年增１０％至約３１１億人民幣，好過預期的３００﹒０８億人民幣；經

調整ＥＢＩＴＤＡ錄８１﹒４５億人民幣，按年增４８％；經調整ＥＢＩＴＤＡ利潤率２６％，

按年升７個百分點。



＊李彥宏：計劃逐步將文心一言融入至所有業務＊



百度上季核心收入增長原因一方面內地經濟復甦，帶動旅遊、商業服務和本地服務等行業大

幅增加營銷預算；另一方面也受惠降本增效措施。文心一言方面，董事長兼首席執行官李彥宏指

，計劃逐步將文心一言融入至所有業務，吸引更廣泛的用戶及客戶，料將有助百度長期、可持續

的增長。

現時，恒生指數報１９９５６，跌２２點或跌０﹒１１％，主板成交１６﹒１３億元。國企

指數報６７８７，跌１點或跌０﹒０２％。恒生科技指數報３９７５，升１６點或升０﹒４３％

。

即月期指新報１９９０６，跌６點，低水５０點。即月國指期貨報６７９４，升１１點，高

水６點。即月科指期貨新報３９７３，升１７點，高水１３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百度（０９８８８） １２９﹒００元 升３﹒７８％

阿里（０９９８８） ８７﹒３５元 升１﹒８７％

京東集團（０９６１８） １４９﹒２０元 升１﹒６３％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １４９﹒９０元 升０﹒５４％

攜程（０９９６１） ２６９﹒８０元 升２﹒２０％

騰訊（００７００） ３４６﹒００元 升０﹒３５％

美團（０３６９０） １３７﹒４０元 無升跌

快手（０１０２４） ５３﹒３０元 升０﹒５７％

小米（０１８１０） １１﹒１０元 跌１﹒０７％

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（ｈｃ）

