《午市前瞻》專家謂恒指繼續窄幅上落，百度宜候低買炒波幅

《經濟通通訊社１７日專訊》恒生指數半日收報１９８６７，跌１１０點或０﹒５５％，主

板成交４２４﹒４１億元。恒生中國企業指數報６７６３，跌２５點或０﹒３８％。恒生科技指

數報３９５４，跌４點或０﹒１１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及百度

集團－ＳＷ（０９８８８）；騰訊控股收報３４７﹒４元，升２﹒６元或０﹒７５％，成交

３２﹒１６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８６﹒９５元，升１﹒２元或１﹒４％，成交１３﹒８８

億元；百度集團－ＳＷ收報１２６﹒２元，升１﹒９元或１﹒５３％，成交１２﹒４１億元。國

指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及百度集團－ＳＷ。科指三大成交股份依次為

騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及百度集團－ＳＷ。



＊溫鋼城：騰訊業績難以推升港股＊



恒指今日低開２２點，報１９９５６。內房股走勢繼續疲弱，碧桂園（０２００７）及碧桂

園服務（０６０９８）曾跌逾３％，鋰礦、煤炭等資源股亦受挫。可幸重磅科技股阿里巴巴、騰

訊及美團（０３６９０）沒有大幅波動，恒指早段大部分時間維持窄幅上落。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，近期

北水未有大水慢灌，港股已缺乏資金推動。他續指，京東（０９６１８）及百度首季業績均勝於

預期，惟相關消息未能刺激股價爆升，導致恒指近日走勢較平淡，即使騰訊今日公布的季績表現

理想，相信都難以刺激港股大升。他預期，恒指本周會在１９５００至２０３００窄幅上落。



＊百度５０天線料有較大阻力＊



百度公布截至今年３月底的第一季淨利潤５８﹒２５億人民幣，好過預期的賺２７﹒８８億

人民幣，去年同期虧損８﹒８５億人民幣；非通用會計準則下的純利達５７億人民幣，好過預期

的４３﹒４０億人民幣，按年增長約４８％；經調整每股美國存託股基本盈利為１６﹒１人民幣

。

溫鋼城指，百度首季扭虧為盈，主要因為廣告收入及「文心一言」的推出，並估計集團第二

季廣告收入不會太差，「文心一言」有望維持市場的主導地位。然而，他認為今次業績造好或因

低基數效應，而股價今日高開３﹒７８％後，升幅略為收窄，反映今次業績未能為市場帶來驚喜

。

股價走勢方面，溫鋼城預料百度短期在５０天線（目前為１３２元水平）出現阻力，再看近

期偏低的成交額及資金流入狀況，股價缺乏進一步上升的動力，鑊氣未足。他建議無貨者可候至

１１６元吸納，並在１３２元之間炒波幅。（ｅｒ）

