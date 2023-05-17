【北水炒Ｄ乜】淨流入６７﹒７８億元，買盈富沽建行

《經濟通通訊社１７日專訊》今日恒指低開２２點，報１９９５６點。最高升９點報
１９９８７點，最低跌４４０點報１９５３８點。恒指收報１９５６０點，跌４１７點或
２﹒０９％。
北水全日淨流入６７﹒７８億元，增加３８１％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基金
（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次
是建設銀行（００９３９）、中國電信（００７２８）、美團（０３６９０）。
主板成交１０１６﹒０５億元增加２９﹒６％。其中港股通成交２８７﹒７億元，佔總成交
２８﹒３％。
盈富基金跌２﹒１４％報１９﹒６９元，北水淨買入３４﹒９億元；恒生中國企業跌
２﹒４２％報６６﹒９２元，北水淨買入９﹒５億元；騰訊控股跌０﹒５８％報３４２﹒８元，
北水淨買入５﹒５億元。
建設銀行跌１﹒３１％報５﹒２９元，北水淨賣出３億元；中國電信跌３﹒５５％報
４﹒０７元，北水淨賣出１﹒３億元；美團跌３﹒２％報１３３元，北水淨賣出０﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） ３４﹒９５
恒生中國企業 （０２８２８） ９﹒４６
騰訊控股 （００７００） ５﹒５２
工商銀行 （０１３９８） ３﹒３３
中國移動 （００９４１） ２﹒８５
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －３﹒０３
中國電信 （００７２８） －１﹒３０
美團 （０３６９０） －０﹒３３
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