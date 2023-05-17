李澤鉅：長建處有利位置作收購，通脹對營運不構成重大中長期問題

《經濟通通訊社１７日專訊》長江基建（０１０３８）主席李澤鉅今早出席股東周年大會，

他回應股東提問時表示，雖然去年度集團盈利只有單位數增長，但受到利率及匯率影響。同時他

強調，現時是有利位置去執行投資策略及收購，但不會志在必得。可持續發展及基建往往帶來生

意機會，當中他們亦開展物料再循環，及剛開展碳捕捉項目。



＊長建投資總回報勝盈富基金＊



會上有股東關心股價表現，李澤鉅指出，年初至周一（１５日），長建股東若計及派息及股

價升幅，期內投資總回報超過１４％；相比盈富基金，同期之股東總回報只有１﹒５％。如以

２０２０年底至今計，長建年度化回報率有９﹒５％，而盈富基金則錄得負回報９﹒５％。

被問及會否每年增派息，他指出，長建確是２６年來連年增加派息，但基於監管條例，集團

不能對派息作任何預測，他對長建的前景感樂觀，並期望能持續為股東增值。



＊現金強勁及負債率低有利收購項目＊



對於股東提問集團有何新生意，他指集團坐擁１８０億元現金、負債淨額對股本比率只有

７％等因素，支持他們處於有利位置進行投資策略及收購，並可聯同長實（０１１１３）及電能

（００００６）在環球尋找機會。

他又表示，通脹引發貨幣波動及財務成本上升屬周期性，對集團營運並不構成重大中長期問

題。他解釋，長建的受規管業務具有保障通脹後實質准許回報機制，受規管資產價值會跟隨實際

通脹與時上調，令通脹上升的成本可於之後的年份收回，只是入帳時間不同。

另外，集團透露，李澤鉅早前確診新冠病毒，現已康復，但仍有間歇咳嗽。（ａｃ）



