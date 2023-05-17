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即市新聞

17/05/2023 13:02

公務員薪酬趨勢淨指標出爐，加幅介乎２﹒８７％至４﹒６５％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》公務員薪酬趨勢調查初步結果今出爐，調查顯示高中低公務員
３個級別總指標均為正數，分別為３﹒９１％、５﹒６８％及５﹒６６％，扣減遞增薪額後，高
層公務員薪酬趨勢淨指標為２﹒８７％，中層為４﹒６５％，低層為４﹒５％。
　　薪酬趨勢調查委員會主席李律仁表示，今次調查收集１０８間公司，超過１３﹒７萬個薪酬
僱員數據，公務員最終加薪幅度，要經委員會討論再交行政會議決定。
　　他續指，收集薪酬數據時參考的公司，有各種規模，被調查的公司在所屬行業有代表性，被
普遍認為是穩健良好僱主，員工有合理的薪酬水平，而調查的員工均為全職員工，調查範圍為其
基本薪金、額外酬金的趨勢變動。
　
＊公務員薪酬調整將考慮六大因素＊
　
　　公務員事務局常任秘書長梁卓文強調，調查目的是客觀了解過去一年私營機構薪酬變動的情
況，但並非預測私營機構未來薪酬調整幅度。今日公布薪酬趨勢淨指標，只是調查的結果，並非
公務員加薪的建議和公務員薪金調整的唯一考慮因素。未來行會會考慮六大因素，包括薪酬趨勢
淨指標、香港經濟狀況、政府財政狀況、生活費用變動、職方對薪酬調整要求、公務員士氣，從
整體考慮公務員薪酬調整。（ｂｉ）

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