公務員薪酬趨勢淨指標出爐，加幅介乎２﹒８７％至４﹒６５％

《經濟通通訊社１７日專訊》公務員薪酬趨勢調查初步結果今出爐，調查顯示高中低公務員

３個級別總指標均為正數，分別為３﹒９１％、５﹒６８％及５﹒６６％，扣減遞增薪額後，高

層公務員薪酬趨勢淨指標為２﹒８７％，中層為４﹒６５％，低層為４﹒５％。

薪酬趨勢調查委員會主席李律仁表示，今次調查收集１０８間公司，超過１３﹒７萬個薪酬

僱員數據，公務員最終加薪幅度，要經委員會討論再交行政會議決定。

他續指，收集薪酬數據時參考的公司，有各種規模，被調查的公司在所屬行業有代表性，被

普遍認為是穩健良好僱主，員工有合理的薪酬水平，而調查的員工均為全職員工，調查範圍為其

基本薪金、額外酬金的趨勢變動。



＊公務員薪酬調整將考慮六大因素＊



公務員事務局常任秘書長梁卓文強調，調查目的是客觀了解過去一年私營機構薪酬變動的情

況，但並非預測私營機構未來薪酬調整幅度。今日公布薪酬趨勢淨指標，只是調查的結果，並非

公務員加薪的建議和公務員薪金調整的唯一考慮因素。未來行會會考慮六大因素，包括薪酬趨勢

淨指標、香港經濟狀況、政府財政狀況、生活費用變動、職方對薪酬調整要求、公務員士氣，從

整體考慮公務員薪酬調整。（ｂｉ）

