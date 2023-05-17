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即市新聞

17/05/2023 09:04

騰訊雲及移動雲宣布減價，降幅分別高達４０％和６０％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》繼阿里巴巴（０９９８８）的雲業務上月下調核心產品價格後
，騰訊控股（００７００）旗下騰訊雲亦表示，針對大部分區域的雲服務器，進一步加大折扣力
度，最高降幅４０％。另外，其他產品如雲網絡、數據庫、雲安全都有不同程度減價。降價政策
將於６月１日起正式生效。
　　騰訊雲總裁邱躍鵬表示，通過技術創新、供應鏈整合等打造高性價比核心產品，調整價格是
向用戶釋放「紅利」。
　　另外，，中移動（００９４１）的移動雲降價政策將於５月１７日正式生效，部分產品線最
高降幅達６０％。
　　有分析認為，包括阿里雲在內的雲服務商紛紛降價，目的是以價換量，擴大用戶基礎及規模
，目前雲服務市場很難一家獨大，競爭日趨激烈。
　　有報道指出，大幅降價和開放核心產品的免費試用，將推動產業進一步從傳統ＩＴ向雲端運
算轉移。
　　目前，中國ＩＴ市場的雲端運算的滲透率不到１５％，中國資料中心的處理器（ＣＰＵ）利
用率僅約１０％。雲端運算可以大幅提升運算資源的利用率，雲端資料中心內的ＣＰＵ平均利用
率，可以達到傳統資料中心的５倍以上。（ｃｌ）

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