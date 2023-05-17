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17/05/2023 16:39

港燈（０２６３８）：燃料調整費料見頂，６月每度電減６仙

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港燈（０２６３８）表示，繼今個月每度電提供１﹒１仙「燃
料費特別回扣」後，６月將進一步調低燃料調整費，由５月每度電９１﹒７仙，下調６仙，至每
度電８５﹒７仙，將低於３月份的每度電８６﹒４仙。
　　港燈表示，隨著國際燃料價格持續回落，港燈的燃料調整費也按機制下調；除非市場有重大
變化，相信燃料調整費高峰期已過。
　
＊財務依然穩健＊
　
　　港燈今日舉行股東大會，主席霍建寧表示，電價燃料調整費已升至接見頂，預料下月宣布調
減６％，減輕用戶負擔；又預料相關費用仍有下調空間。
　　對於公司派息會否受高借貸影響，執行董事陳來順指，向股東提供穩定回報是目標之一，儘
管集團借貸上升，但財務依然穩健，就算２０２２年息率上升，全年平均利率低於３％，集團亦
正與政府商討未來資本開支情況。
　
＊無計劃發行新單位，亦無意回購＊
　
　　霍建寧稱，港燈希望為股東帶來穩定回報，既無計劃發行新單位，亦無意回購。他提到，最
近政府要求降低資產回報率月，由１０％降至８％。以公司擁有５００億元資產計算，每年因而
減少１０億元。隨著與政府商討推動以煤發電轉為以燃氣發電，令資產增加２６０億元，總資產
因而增加至逾６００億元。按８％回報率計算，與以往水平相若，令回報保持穩定，並期望可以
有更佳表現，向股東派發更多股息。（ｃｌ）

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