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即市新聞

17/05/2023 10:31

【ＡＩ熱潮】百度：已申請文心一言審查，將負責任地使用ＡＩ

　　《經濟通通訊社１７日專訊》百度（０９８８８）創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在分
析員電話會議上表示，已申請類似ＣｈａｔＧＰＴ的聊天機械人「文心一言」審查，待政府批准
然後再推出，一旦獲批將向客戶及用戶大規模推廣。集團將「負責任地」使用人工智能（ＡＩ）
，不會在「重要和敏感話題」上犯錯。
　　他亦指，百度擁有根據中國當局監管要求定制搜索引擎方面的經驗，因此有信心其人工智能
（ＡＩ）驅動的聊天機械人。他表示，行業監管尚未最終確定，公司將隨著發展不斷更新戰略。
　　李彥宏認為，《生成式人工智能服務管理辦法》等措施將有利於百度。他相信，監管機構會
在早期階段積極參與生成式人工智能，從而提高進入門檻，百度已為此做好準備。
　　國家互聯網信息辦公室４月１１日已公布《生成式人工智能服務管理辦法》草案，強調透過
人工智慧技術生成內容必須符合社會主義核心價值觀，不得包含顛覆國家政權、推範社會主義制
度、煽動分裂國家、破壞國家統一等內容。
　
＊首季旅遊、醫療等線下相關垂直領域在百度平台支出大幅增加＊
　
　　李彥宏亦提到，首季旅遊、醫療服務和本地服務等線下相關垂直領域在百度平台支出大幅增
加。同期，部分線下垂直領域廣告支出已反彈至疫前水平。（ｒｈ）
　
　

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