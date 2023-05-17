【ＡＩ熱潮】百度：已申請文心一言審查，將負責任地使用ＡＩ

《經濟通通訊社１７日專訊》百度（０９８８８）創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在分

析員電話會議上表示，已申請類似ＣｈａｔＧＰＴ的聊天機械人「文心一言」審查，待政府批准

然後再推出，一旦獲批將向客戶及用戶大規模推廣。集團將「負責任地」使用人工智能（ＡＩ）

，不會在「重要和敏感話題」上犯錯。

他亦指，百度擁有根據中國當局監管要求定制搜索引擎方面的經驗，因此有信心其人工智能

（ＡＩ）驅動的聊天機械人。他表示，行業監管尚未最終確定，公司將隨著發展不斷更新戰略。

李彥宏認為，《生成式人工智能服務管理辦法》等措施將有利於百度。他相信，監管機構會

在早期階段積極參與生成式人工智能，從而提高進入門檻，百度已為此做好準備。

國家互聯網信息辦公室４月１１日已公布《生成式人工智能服務管理辦法》草案，強調透過

人工智慧技術生成內容必須符合社會主義核心價值觀，不得包含顛覆國家政權、推範社會主義制

度、煽動分裂國家、破壞國家統一等內容。



＊首季旅遊、醫療等線下相關垂直領域在百度平台支出大幅增加＊



李彥宏亦提到，首季旅遊、醫療服務和本地服務等線下相關垂直領域在百度平台支出大幅增

加。同期，部分線下垂直領域廣告支出已反彈至疫前水平。（ｒｈ）





