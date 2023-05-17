【內房困局】據報龍光集團兩附屬公司清盤呈請押後至本月２２日

《經濟通通訊社１７日專訊》據《彭博》報道，龍光集團（０３３８０）兩家附屬公司清盤
呈請聆訊押後至５月２２日。
龍光集團於去年１１月在港交所公告稱，針對龍光集團呈請在開曼群島提出，而針對集團兩
家全資附屬公司的呈請則在香港提起。（ｒｈ）
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