【騰訊業績】騰訊：正大力投入建設人工智能的能力和雲基礎設施

《經濟通通訊社１７日專訊》騰訊（００７００）公布截至今年３月３１日止第一季業績。

集團指，正大力投入建設人工智能的能力和雲基礎設施，以擁抱基礎模型帶來的機會，相信人工

智能將會成為其業務發展的倍增器，使集團更好地服務於用戶、客戶乃至整個社會。



＊擁有超萬名粉絲的視頻號創作者數按年增逾３倍＊



騰訊指出，視頻號的使用量持續增長，用戶使用時長及播放量均迅速上升，公司正在培育視

頻號創作者生態。此外，加強了帶貨的基礎設施，助力創作者從帶貨交易相關的銷售佣金中獲益

。視頻號創作者生態變得日益活躍，日活躍創作者數及日均視頻上傳量是去年同期的超過２倍，

擁有超過１萬個粉絲的創作者數是去年同期逾３倍。

集團指，視頻號吸引了新的廣告主及現有廣告主的新增預算。視頻號的平均ｅＣＰＭ高於其

他短視頻平台，反映了廣告商對將視頻號瀏覽轉化至小程序交易之能力的認可。

此外，長視頻付費會員數按年下降９％至１﹒１３億，訂閱收入則下降６％，主要受內容排

播延期影響。在音樂方面，集團升級了收聽體驗，加強了與唱片公司和藝人的合作，從而提升了

用戶粘性和付費意願，使音樂訂閱收入按年增長３０％。

集團又指，持續致力於實施未成年人保護計劃，故此於今年首季，未成年人遊戲時長和流水

僅佔本土市場遊戲總時長的０﹒４％和總流水的０﹒７％，較３年前同期分別下降９６％和

９０％。（ａｃ）



