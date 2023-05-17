恒指全日低收４１７點報１９５６０，碧服收挫８％，龍湖跌逾７％

《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統拜登與共和黨眾院議長麥卡鍚於美東時間周二（１６

日）下午會晤約一小時，但仍未能打破債限僵局。消息導致美股在收市前幾分鐘遭拋售，道指收

瀉３３６點；標普５００收跌２６點；納指收挫２２點。

華爾街分析指，每接近６月１日大限一天，只要沒有達成解決方案，就可能會加劇市場波動

，削弱市場對美國風險資產的需求，甚至加速衰退。全球基金經理的信心在５月份進一步惡化，

投資者涌向現金類資產。美國銀行最新調查顯示，６５％的受訪投資者擔心經濟衰退和信貸危機

即將到來。

港股下跌，恒生指數全日收報１９５６０，跌４１７點或２﹒０９％，主板成交

１０１６﹒０５億元。恒生中國企業指數報６６３６，跌１５２點或２﹒２５％。恒生科技指數

報３８７０，跌８８點或２﹒２３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及百度

集團－ＳＷ（０９８８８）；騰訊控股收報３４２﹒８元，跌２元或０﹒５８％，成交

６７﹒６６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８５﹒４５元，跌０﹒３元或０﹒３５％，成交３７﹒４

億元；百度集團－ＳＷ收報１２３﹒８元，跌０﹒５元或０﹒４％，成交２３﹒９２億元。國指

三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及百度集團－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰

訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及百度集團－ＳＷ。

碧桂園服務（０６０９８）收跌７﹒７１％，報１０﹒０６元，該股成交約４７４０萬股，

涉資４﹒９１億元，盤中高見１０﹒９２元，最低見１０﹒０４元；龍湖（００９６０）跌

７﹒１３％，收報１８﹒６２元；中升控股（００８８１）跌６﹒０３％，收報３１﹒９５元；

信義玻璃（００８６８）跌５﹒５５％，收報１２﹒６元；碧桂園（０２００７）跌５﹒２６％

，收報１﹒６２元；申洲國際（０２３１３）跌５﹒１６％，收報６３﹒４５元；創科實業

（００６６９）跌５﹒０１％，收報７８﹒７５元。



＊恒安一枝獨秀，收升２﹒４％＊



另外，恒安國際（０１０４４）表現一枝獨秀，收升２﹒４１％，報３６﹒０５元，該股成

交約２７５萬股，涉資９９９９萬元，盤中高見３６﹒８５元，最低見３５﹒６５元。（ｋｙ）

