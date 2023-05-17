《神州頭條》財經報章頭版摘要：證監明確境外發存托憑證監管規則

《經濟通通訊１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



境內上市公司境外發行ＧＤＲ指引發布

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中證監１６日發布境內上市公司境外發行全球存托憑證指引，明確了境內上市公司境外發行全球

存托憑證的申請程序，以及規則適用、材料要求、實施安排等。



４月多項數據向好，經濟延續恢復態勢

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國家統計局１６日發布數據顯示，４月社會消費品零售總額同比增長１８﹒４％，全國規模以上

工業增加值同比增長５﹒６％，經濟社會全面恢復常態化運行。



Ｍ２和存款料平穩增長

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今年以來，中國廣義貨幣供應量（Ｍ２）和人民幣存款呈現較快增長態勢。但有觀點認為，貨幣

供應量增速與經濟增速相背離容易產生資金空轉或流動性淤積等問題。專家表示，Ｍ２和存款增

長受多重因素綜合影響，應全面合理地看待其與實體經濟運行的關係。





《上海證券報》



４月生產需求指標同比增速回升明顯

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國家統計局１６日公布了４月宏觀經濟運行數據，當月工業生產、居民消費等經濟運行主要指標

增速有所加快。新能源、新材料、高技術產品產量快速增長，接觸型聚集型服務業明顯改善，宏

觀經濟總體延續恢復向好態勢。



中證監發布境內上市公司境外發行全球存托憑證指引

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中證監１６日發布的《監管規則適用指引－－境外發行上市類第６號：境內上市公司境外發行全

球存托憑證指引》提出，境內上市公司境外首次發行全球存托憑證，應當在境外提交發行上市申

請後３個工作日內向中證監備案。



中國與中亞五國貿易發展量質齊升

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中國－中亞峰會將於５月１８日至１９日在陝西省西安市舉行。近年來，中國同中亞五國經貿合

作持續深化，實現共建「一帶一路」合作文件、中長期經貿合作規劃「全覆蓋」。中國－中亞峰

會召開，將推動中國同中亞五國的經貿合作再上新台階。





《證券時報》



經濟運行延續向好態勢，消費拉動作用增強

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國家統計局新聞發言人付凌暉昨日在新聞發布會上表示，４月主要生產需求指標同比增速回升明

顯，經濟運行延續恢復向好態勢，積極因素在累積增多。就業形勢整體改善，消費和服務業企穩

回升，有望成為二季度經濟向好的重要支撐力量。



中證監明確上市公司境外發行存托憑證監管規則

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中證監１６日發布境外發行上市類監管規則適用指引，明確首次發行全球存托憑證，應當在境外

提交發行上市申請後３個工作日內向證監會備案。



粵港澳大灣區「人才高地效應」日益凸顯

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近年來，粵港澳大灣區內地各城市出台了多項港澳青年創新創業支持政策，並競相出台人才激勵

計劃，如廣州的「紅棉計劃」、深圳的「孔雀計劃」等，通過配套人才綠卡、落戶獎勵、安家補

助、項目獎勵等措施，向港澳青年發布在粵就業創業「政策包」。（ｌｃ）

