《鍾之日記》人幣驚破七，魚缸慘屈膝

《鍾之日記》５月１７日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股受公司業績欠佳拖累，道指跌３３６點。香江魚缸觀望騰訊（００７００）及阿里

（０９９８８）業績，資金審慎，至於百度（０９８８８）業績好過預期，惟股價高開低走。內

地疫後復甦不似預期，野村證券研報直指，內地經濟螺旋型下降的風險上升，進而導致經濟活動

趨弱、失業率上升、市場利率下行以及人民幣走貶。果然，在岸、離岸人民幣兌美元今日齊齊破

７，為去年１２月以來首次，消息在午後發酵，恒指尾盤時份急風颳起，半小時內急墜２００點

，低見１９５３８，逼近１９５００點心理關口。內房股及中特估概念成主要捱沽對象，恒指最

終收報１９５６０，跌４１７點或２﹒０９％，主板成交１０１６﹒０５億元。



＊兩市變淡靜，滬指兩連跌＊



４月多項中國經濟數據均遠不及預期，反映防疫措施結束帶來的復甦力度不足，有外資大行

下調今年的經濟增長預測。滬深股市今早低開，保險板塊連續兩日急跌，午後銀行、電信、煤炭

等中特估概念跟隨下調，拖累滬綜指午後跌幅一度擴大，但在軍工及互聯網板塊的拉漲下，滬綜

指全日收跌０﹒２１％，報３２８４﹒２３點，兩連跌，深成指走低０﹒０７％，創業板指軟

０﹒０２％。

市況不佳投資氣氛不復以往，兩市成交只剩７８１４億元人民幣，按日減９﹒８％，亦是今

年３月９日以來成交新低。

摩根大通經濟學家朱海斌發報告指，中國４月份數據顯示復甦勢頭大幅下滑，將中國全年

ＧＤＰ增速預估從最高預測水平的６﹒４％大幅下調至５﹒９％；至於巴克萊則認為，現在來看

今年５﹒６％的增速不好實現，將新的成長目標設在５﹒３％，並預計第二季度ＧＤＰ折合年率

將環比增長僅１％。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒９７４８，較上個交易日跌２４２點子，創去年１２月

２９日以來近５個月新低。中間價今早公布後，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）已快速跌穿７關口

，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）跌穿７元關口，低見７﹒００２６，尾盤跌勢略減，收盤

仍大跌３４４點子，報６﹒９９８５，五連跌，刷自２０２２年１２月６日以來近５個半月新低

。



＊上月樓價增速緩，內房愈踩愈深＊



國家統計局發布住宅銷售價格變動情況，路透根據公布數據測算，４月７０個大中城市新建

商品住宅價格指數同比下降０﹒２％，降幅為１１個月來最小，３月為下降０﹒８％，環比則升

０﹒４％。７０個大中城市中，４月新樓價格環比上漲的有６２個，持平１個，下跌７個。統計

局城市司首席統計師繩國慶解讀，４月７０個大中城市商品住宅銷售價格環比整體漲幅回落、二

手住宅環比漲幅回落更為明顯，各線城市商品住宅銷售價格同比上漲或降勢趨緩。

房地產行業自爆發流動性危機後，今年初隨防疫措施大幅放寬而有所復甦，但結合４月多項

數據顯示，這種復甦的力度十分有限，並已經出現疲軟的跡象，在中國監管當局發出三支箭支援

民營房企融資之後，房地產行業債務問題只獲得短暫的疏解，多家大型房企的重組事項仍未落實

，甚至還有知名房企於本月宣布債務違約，令各地樓市尤其是新樓市場雪上加霜。

內房股愈跌愈有，今日更領跌港股，龍湖（００９６０）瀉７﹒１％，新城發展

（０１０３０）跌５﹒３％，碧桂園（０２００７）跌５﹒３％，雅居樂（０３３８３）挫

４﹒９％，潤地（０１１０９）跌４﹒８％，綠城中國（０３９００）跌４﹒１％，中海外

（００６８８）跌３﹒９％，萬科企業（０２２０２）跌２﹒６％。



＊藥明創辦人因癌辭世，藥明系低落＊



藥明康德（０２３５９）、藥明生物（０２２６９）公布，聯合創辦人趙寧在抗癌二十年後

，於５月１６日辭世，年僅５７歲。趙寧亦是藥明康德董事長李革的配偶。二人是北京大學化學

系同學，並一同出國前往哥倫比亞大學深造，前後回國創業建立了藥明康德。２０２３年，李革

、趙寧以５２５億元人民幣財富位列《２０２３胡潤全球富豪榜》第３１４位。

趙寧於２０１１年一直擔任藥明康德的運營高級副總裁，此前，她擔任藥明康德分析服務副

總裁及分析服務運營總顧問。在加入藥明康德前，她曾在多家跨國製藥企業擔任過科研和管理工

作，包括生物製藥公司必治妥施貴寶（Ｂｒｉｓｔｏｌ Ｍｙｅｒｓ Ｓｑｕｉｂｂ）、

Ｌｉｇａｎｄ旗下Ｐｈａｒｍａｃｏｐｅｉａ，以及輝瑞旗下Ｗｙｅｔｈ

ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ。她於北京大學獲取化學學士學位，隨後在哥倫比亞大學獲得

有機化學博士學位。

藥明康德及藥明生物今早雙雙低開，收盤均跌約４％，前者報６９元，後者報４４﹒８５元

。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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