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17/05/2023 17:01

《鍾之日記》人幣驚破七，魚缸慘屈膝

　　《鍾之日記》５月１７日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　隔晚美股受公司業績欠佳拖累，道指跌３３６點。香江魚缸觀望騰訊（００７００）及阿里
（０９９８８）業績，資金審慎，至於百度（０９８８８）業績好過預期，惟股價高開低走。內
地疫後復甦不似預期，野村證券研報直指，內地經濟螺旋型下降的風險上升，進而導致經濟活動
趨弱、失業率上升、市場利率下行以及人民幣走貶。果然，在岸、離岸人民幣兌美元今日齊齊破
７，為去年１２月以來首次，消息在午後發酵，恒指尾盤時份急風颳起，半小時內急墜２００點
，低見１９５３８，逼近１９５００點心理關口。內房股及中特估概念成主要捱沽對象，恒指最
終收報１９５６０，跌４１７點或２﹒０９％，主板成交１０１６﹒０５億元。
　
＊兩市變淡靜，滬指兩連跌＊
　
　　４月多項中國經濟數據均遠不及預期，反映防疫措施結束帶來的復甦力度不足，有外資大行
下調今年的經濟增長預測。滬深股市今早低開，保險板塊連續兩日急跌，午後銀行、電信、煤炭
等中特估概念跟隨下調，拖累滬綜指午後跌幅一度擴大，但在軍工及互聯網板塊的拉漲下，滬綜
指全日收跌０﹒２１％，報３２８４﹒２３點，兩連跌，深成指走低０﹒０７％，創業板指軟
０﹒０２％。
　　市況不佳投資氣氛不復以往，兩市成交只剩７８１４億元人民幣，按日減９﹒８％，亦是今
年３月９日以來成交新低。
　　摩根大通經濟學家朱海斌發報告指，中國４月份數據顯示復甦勢頭大幅下滑，將中國全年
ＧＤＰ增速預估從最高預測水平的６﹒４％大幅下調至５﹒９％；至於巴克萊則認為，現在來看
今年５﹒６％的增速不好實現，將新的成長目標設在５﹒３％，並預計第二季度ＧＤＰ折合年率
將環比增長僅１％。
　　今日人民幣兌一美元中間價報６﹒９７４８，較上個交易日跌２４２點子，創去年１２月
２９日以來近５個月新低。中間價今早公布後，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）已快速跌穿７關口
，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）跌穿７元關口，低見７﹒００２６，尾盤跌勢略減，收盤
仍大跌３４４點子，報６﹒９９８５，五連跌，刷自２０２２年１２月６日以來近５個半月新低

　
＊上月樓價增速緩，內房愈踩愈深＊
　
　　國家統計局發布住宅銷售價格變動情況，路透根據公布數據測算，４月７０個大中城市新建
商品住宅價格指數同比下降０﹒２％，降幅為１１個月來最小，３月為下降０﹒８％，環比則升
０﹒４％。７０個大中城市中，４月新樓價格環比上漲的有６２個，持平１個，下跌７個。統計
局城市司首席統計師繩國慶解讀，４月７０個大中城市商品住宅銷售價格環比整體漲幅回落、二
手住宅環比漲幅回落更為明顯，各線城市商品住宅銷售價格同比上漲或降勢趨緩。
　　房地產行業自爆發流動性危機後，今年初隨防疫措施大幅放寬而有所復甦，但結合４月多項
數據顯示，這種復甦的力度十分有限，並已經出現疲軟的跡象，在中國監管當局發出三支箭支援
民營房企融資之後，房地產行業債務問題只獲得短暫的疏解，多家大型房企的重組事項仍未落實
，甚至還有知名房企於本月宣布債務違約，令各地樓市尤其是新樓市場雪上加霜。
　　內房股愈跌愈有，今日更領跌港股，龍湖（００９６０）瀉７﹒１％，新城發展
（０１０３０）跌５﹒３％，碧桂園（０２００７）跌５﹒３％，雅居樂（０３３８３）挫
４﹒９％，潤地（０１１０９）跌４﹒８％，綠城中國（０３９００）跌４﹒１％，中海外
（００６８８）跌３﹒９％，萬科企業（０２２０２）跌２﹒６％。
　
＊藥明創辦人因癌辭世，藥明系低落＊
　
　　藥明康德（０２３５９）、藥明生物（０２２６９）公布，聯合創辦人趙寧在抗癌二十年後
，於５月１６日辭世，年僅５７歲。趙寧亦是藥明康德董事長李革的配偶。二人是北京大學化學
系同學，並一同出國前往哥倫比亞大學深造，前後回國創業建立了藥明康德。２０２３年，李革
、趙寧以５２５億元人民幣財富位列《２０２３胡潤全球富豪榜》第３１４位。
　　趙寧於２０１１年一直擔任藥明康德的運營高級副總裁，此前，她擔任藥明康德分析服務副
總裁及分析服務運營總顧問。在加入藥明康德前，她曾在多家跨國製藥企業擔任過科研和管理工
作，包括生物製藥公司必治妥施貴寶（Ｂｒｉｓｔｏｌ　Ｍｙｅｒｓ　Ｓｑｕｉｂｂ）、
Ｌｉｇａｎｄ旗下Ｐｈａｒｍａｃｏｐｅｉａ，以及輝瑞旗下Ｗｙｅｔｈ　
ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ。她於北京大學獲取化學學士學位，隨後在哥倫比亞大學獲得
有機化學博士學位。
　　藥明康德及藥明生物今早雙雙低開，收盤均跌約４％，前者報６９元，後者報４４﹒８５元

　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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