《Ａ股焦點》演出涉辱軍，笑果遭重罰千萬並禁演，Ａ股傳媒股急挫

《經濟通通訊社１７日專訊》內地棟篤笑辱軍風波持續，北京市文化和旅遊局今日中午公告

，決定對運營笑果脫口秀的上海笑笙文化傳媒有限公司作出行政處罰，開出近１５００萬元人民

幣（沒收違法所得１３２﹒５４萬、罰款１３３５﹒３８萬）的巨額罰單，並無限期暫停該公司

在北京的所有演出活動。

傳媒、影視股急挫，中廣天擇（滬：６０３７２１）、歡瑞世紀（深：０００８９２）、中

視傳媒（滬：６０００８８）急跌停，上海電影（滬：６０１５９５）挫８﹒７％，浙文影業

（滬：６０１５９９）跌４﹒４％，華策影視（深：３００１３３）跌３﹒５％。

處罰公告稱，該公司及其演員李昊石肆意篡改演出申報內容，在連續兩場「笑果脫口秀」演

出中出現嚴重侮辱人民軍隊的情節，造成惡劣社會影響。公告並指出，「絕不允許任何公司和個

人在首都舞台肆意詆毀人民軍隊的光輝形象，絕不允許傷害廣大人民群眾對子弟兵的深厚感情，

絕不允許把嚴肅題材娛樂化」。

笑果隨後回應，即刻解除涉事演員ｈｏｕｓｅ勞動合同和藝人經紀合同；對公司高管團隊和

相關業務團隊分別進行留職察看、降薪等處分。對全國各地所屬線下演出業務立即進行全面整頓

、學習，對於演出取消給已購票觀眾帶來的影響，公司將妥善平穩的處理退票等相關事宜。公司

將搭建獨立於演出業務之外的審核部門，配置專職監場人員，全流程，無死角把關，徹底遠離違

反法律法規、公序良俗的內容，「不再讓生死之痛捲土重來」。（ｄｗ）

