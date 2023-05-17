【數據解讀】大新銀行：內地復甦不均４月更明顯，工業生產倒退

《經濟通通訊社１７日專訊》大新銀行經濟研究及投資策略部分析指，內地經濟復甦不均情

況４月更趨明顯，零售及服務業增長保持相對穩健，但固定資產投資增長放緩，工業生產增長更

錄得疫情爆發初期以來首次按月倒退。

該行並指，去年４月上海等地開始爆發大規模疫情導致多地要實施封城，因此市場早前普遍

預期本月主要經濟數據會錄得較大幅度按年增長。



＊４月房地產投資按年現雙位數跌幅，單月銷售跌幅約兩成＊



４月零售銷售按年增長加速至１８﹒４％，是兩年來最大單月升幅，繼續是經濟增長火車頭

，其中餐飲收入和汽車類消費增長均大幅反彈約４０％，其他消費品零售則增長１３﹒１％。

首四個月固定資產投資按年增長卻放緩０﹒４個百分點至４﹒７％，房地產開發投資按年跌

幅更進一步擴大，推算４月單月按年減少１６﹒２％，今年來首次出現雙位數跌幅。住宅銷售按

年增長雖然加快至１１﹒８％，但４月單月銷售跌幅可能達到約２０％。不過房地產開發企業到

位資金跌幅持續收窄，或預示房地產投資或將回穩。

供應面方面，４月工業生產增長加快至５﹒６％，但與３月比較則按月倒退０﹒４７％，是

２０２０年２月疫情爆發初期以來最大按月跌幅，與月初公布的４月製造業採購指數跌至５０以

下萎縮水平走勢相符。４月城鎮調查失業率５﹒２％，按月跌０﹒１個百分點，惟１６－２４歲

青年失業率升至達２０﹒４％的有紀錄新高。



＊料內地今年經濟將有望增長５﹒５％＊



該行相信隨著內地經濟重啟，消費顯著改善，投資保持穩定，加上政府的刺激措施，在內需

帶動下，內地今年經濟將有望增長５﹒５％。不過環球經濟衰退壓力升溫，中美關係趨向緊張，

繼續對內地出口帶來壓力，或不利工業生產復甦。

房地產市場方面，內地持續推出支持措施加上經濟復甦，住宅銷售市道可望改善，不過房地

產投資仍然疲弱，或反映發展商對市場信心仍未恢復，距離全面復甦仍需要一段時間。（ｄｗ）

