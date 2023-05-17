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17/05/2023 10:54

【聚焦人幣】人民銀行下周二在香港發行２５０億元央行票據

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，下周二（２３日）將通過香港金融管理局債務
工具中央結算系統（ＣＭＵ）債券投標平台，招標發行２０２３年第四期和第五期中央銀行票據
，總計２５０億元（人民幣．下同）。
　　第四期中央銀行票據期限三個月（９１天），發行量１００億元。
　　第五期中央銀行票據期限一年，發行量１５０億元。（ｃｔ）
　
　

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