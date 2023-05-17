【上海特寫】江蘇儲戶來滬跨省存款，５０萬存三年多賺６０００元

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》近日，在內地社交平台上，不少網友分享

了自己跨省存款的經歷。他們發現，同一家銀行在上海地區的存款利率要明顯高於江蘇的存款利

率。

有網友表示，他特地起大早從蘇州坐高鐵到上海的江蘇銀行辦理存款業務，十點到銀行發現

排隊的人已經很多。上海的江蘇銀行不僅利息高，還可以用積分兌換大米、食用油等禮品直接快

遞到家。未來要取出現金也可以直接在蘇州取，不需要再來回上海。

據江蘇銀行上海閘北支行網點人員介紹，在５月１５日前，３年期定存利率３﹒５％，１萬

元（人民幣．下同）起存。而在蘇州，３年期定存利率３﹒１％，１萬元起存，各地會有差別。

也就是說，儲戶若有５０萬元存款，在兩地存放三年，利息差將達到６０００元。

對於「江蘇銀行在上海網點的存款利率為何高於江蘇的網點」，江蘇銀行回應稱，江蘇銀行

在存款定價上綜合考量了成本因素、區域因素、客群因素和市場競爭因素，上海網點的存款利率

水平與異地城商行定價水平整體一致，並符合自律機制推動下的全國銀行業一致行為。

不過，在５月１５日之後，江蘇銀行上海分行也對３年期定存利率進行了下調，其中３０萬

元起存利率３﹒４％，起存金額５萬元至３０萬元內的利率３﹒３％ ，起存金額５０元至５萬

元內利率２﹒８％。同時，１年期和２年期定存利率未變，１萬元起存利率分別為２﹒２５％、

２﹒８５％。



＊降利率動儲戶「奶酪」，但有多方積極意義＊



近來，銀行下調存款利率的消息頻頻出現，先是不少城農商行、股份行下調個人存款掛牌利

率，後來各大銀行又下調通知存款、協定存款這兩類主要面向對公業務的存款利率，就連保險產

品的預定利率上限也要從３﹒５％降到３％，此番存款利率下調參與的銀行範圍之廣、涵蓋的存

款種類之多備受市場關注。

對於儲戶來說，存款利率下調就意味著他們的收益會相應減少，因此，他們都希望找到可以

作為替代的理財產品。除了上述的跨省存款是一個方法之外，也有不少儲戶開始投資固收類理財

產品、儲蓄國債等等。

儘管從直觀感受看，下調存款利率是動了儲戶的「奶酪」，但其實降低存款利率也有多方面

積極意義。招聯首席研究員董希淼指出，存款利率下降有助於降低銀行負債成本，進一步推動銀

行降低實體經濟實際融資成本；同時約束銀行對存款的不理性競爭行為，克服負債業務「規模情

結」和「速度衝動」，增強發展的穩健性和可持續性，更好地防範金融風險。另外，中長期存款

利率下降，有助於減少短期存款與中長期存款之間的「價差」，也有利於減少套利行為，使銀行

存款期限結構更加合理。

