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即市新聞

17/05/2023 09:45

【聚焦人幣】人幣即期開市貶２１９點失６﹒９８，離岸跌穿７關口

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７４８，
較上個交易日跌２４２點子，創去年１２月２９日以來近５個月新低，上個交易日報
６﹒９５０６。
　　中間價公布後，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）快速跌穿７關口，現報７﹒００５０跌５９點
子。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨大幅低開２１９點子，報６﹒９８６０，上個
交易日即期匯率收盤報６﹒９６４１。兩個匯價均創去年１２月以來近５個月新低。
　
＊法興銀行：更多貨幣寬鬆政策勢不可擋，但對幫助經濟復甦有限＊
　
　　中國周二（１６日）公布的經濟數據表現不佳，復甦前景黯淡加劇市場拋售人民幣意願，拖
累中間價表現。法興銀行經濟學家姚煒、Ｍｉｃｈｅｌｌｅ　Ｌａｍ認為，４月工業生產的下滑
幅度有些過大，更多的貨幣寬鬆政策勢不可擋。該行表示，人民銀行有望在近期將存款準備金率
下調２５基點、基準利率下調１０－２０個基點，不過，預計對實現經濟復甦的幫助仍有限。
　　馬來亞銀行外匯分析師Ｆｉｏｎａ　Ｌｉｍ表示，中國這組數據證實了信貸數、進口與通脹
數據一直以來暗示的疲軟國內需求，料迫使中國人行須在某個時候進一步放鬆貨幣政策，連帶令
人民幣繼續承壓。（ｊｔ）

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