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17/05/2023 09:59

【數據解讀】大行紛削中國經濟增長預期，摩通大幅下修至５﹒９％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》４月多項經濟數據均遠不及預期，反映防疫措施結束帶來的復
甦力度不足，多家大行均就４月經濟表現調整其對今年中國增長的預期。
　　摩根大通經濟學家朱海斌發報告指，中國４月份數據顯示復甦勢頭大幅下滑，將中國全年
ＧＤＰ增速預估從最高預測水平的６﹒４％大幅下調至５﹒９％，摩通認為出台消費刺激措施的
可能性看起來較低，要密切關注政府是否會調整產業政策，恢復民營企業家信心，建立更好的營
商環境。
　　同樣看淡的還有巴克萊，報告指現在來看今年５﹒６％的增速不好實現，所以將新的增長目
標設在５﹒３％，並預計第二季度ＧＤＰ折合年率將環比增長僅１％。巴克萊認為工業增加值、
零售銷售、房地產投資和青年就業等方面意外大幅低於預期，在房地產行業困境加劇的情況下說
明需求較為疲軟，並預計中國不會採取激進的寬鬆政策。
　　瑞銀則維持５﹒７％的預期不變，料中國將在今年下半年增加基礎設施投資，並推出針對性
的促消費措施；摩根士丹利則同樣維持５﹒７％的預期，稱下半年或有進一步的寬鬆政策，消費
活動料將加強；渣打經濟學家報告認為，在低基數效應下，今年中國ＧＤＰ更易錄得穩健成長，
維持全年５﹒８％的增速預期不變。（ｅｙ）
　
表列多家大行對２０２３年中國經濟增長的最新預期：
　
　　外資大行　　２０２３年中國經濟增長預期　變化
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　摩通　　　　　　　５﹒９％　　　　　　下調
　　　渣打　　　　　　　５﹒８％　　　　　　不變
　　　瑞銀　　　　　　　５﹒７％　　　　　　不變
　　摩根士丹利　　　　　５﹒７％　　　　　　不變
　　　巴克萊　　　　　　５﹒３％　　　　　　下調
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　
　

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