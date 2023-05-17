【數據解讀】大行紛削中國經濟增長預期，摩通大幅下修至５﹒９％

《經濟通通訊社１７日專訊》４月多項經濟數據均遠不及預期，反映防疫措施結束帶來的復

甦力度不足，多家大行均就４月經濟表現調整其對今年中國增長的預期。

摩根大通經濟學家朱海斌發報告指，中國４月份數據顯示復甦勢頭大幅下滑，將中國全年

ＧＤＰ增速預估從最高預測水平的６﹒４％大幅下調至５﹒９％，摩通認為出台消費刺激措施的

可能性看起來較低，要密切關注政府是否會調整產業政策，恢復民營企業家信心，建立更好的營

商環境。

同樣看淡的還有巴克萊，報告指現在來看今年５﹒６％的增速不好實現，所以將新的增長目

標設在５﹒３％，並預計第二季度ＧＤＰ折合年率將環比增長僅１％。巴克萊認為工業增加值、

零售銷售、房地產投資和青年就業等方面意外大幅低於預期，在房地產行業困境加劇的情況下說

明需求較為疲軟，並預計中國不會採取激進的寬鬆政策。

瑞銀則維持５﹒７％的預期不變，料中國將在今年下半年增加基礎設施投資，並推出針對性

的促消費措施；摩根士丹利則同樣維持５﹒７％的預期，稱下半年或有進一步的寬鬆政策，消費

活動料將加強；渣打經濟學家報告認為，在低基數效應下，今年中國ＧＤＰ更易錄得穩健成長，

維持全年５﹒８％的增速預期不變。（ｅｙ）



表列多家大行對２０２３年中國經濟增長的最新預期：



外資大行 ２０２３年中國經濟增長預期 變化

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摩通 ５﹒９％ 下調

渣打 ５﹒８％ 不變

瑞銀 ５﹒７％ 不變

摩根士丹利 ５﹒７％ 不變

巴克萊 ５﹒３％ 下調

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