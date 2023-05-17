  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/05/2023 13:20

【ＦＯＣＵＳ】共和黨漫天開價，債限談判添迷離

　　　【ＦＯＣＵＳ】美國財政部的「錢袋」何時見底？盡管財長耶倫對Ｘ－Ｄａｔｅ的具體日
期故弄玄虛，但帳單顯示，其周一（１５日）單日就縮水５２５億美元之劇，現金結餘僅剩
８７４億美元，觸發６月到期的短期國債孳息飆升。深諳「懦夫遊戲（ｇａｍｅｓ　ｏｆ　
ｃｈｉｃｋｅｎ）」規則的共和黨冷眼為「國債違約」倒數，周三啟程赴廣島Ｇ７峰會的拜登，
罕有決定周日提前返國繼續過招。
　
＊財政部結餘單日淨減５２５億美元＊
　
　　隨著聯邦債務的「咪表」早已跳過３１﹒７８億美元，令２０２１年１２月核准的３１﹒４
萬億美元上限亟需第「Ｎ＋１」次上調，自１９６０年來已７８次移動「債務上限」門檻的國會
山，又到驢象兩黨賣力作秀鬥法時。
　　共和黨議長麥卡錫周二跟民主黨談判後的一條推文，「距離拜登成為美國史上第一位國債違
約總統僅剩１６天」，似乎顯示象黨暫居上風。此從財政部的每日結單（Ｄａｉｌｙ　
Ｔｒｅａｓｕｒｙ　Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ）可窺端倪，僅周一單日，其帳戶結餘就淨減少逾
５２５億美元，最新報８７４億美元。而４月３０日時，其手中現金尚有３１６０億美元。
　　一旦財政部因手中現金及所有非常規措施用盡，而無法支付美債利息及本金而違約，將掀起
體量達２４﹒６萬億美元美債市場的連鎖風暴，包括可能的美債評級下調（２０１１年標普有此
先例），引發眾多金融機構、結構性產品、非金融公司的評級連環下調，債息飆升加劇經濟衰退
風險，據穆迪測算，屆時美國ＧＤＰ恐跌４％，逾７００萬人失業。
　
＊拜登擬提前回國，ＱＵＡＤ恐難產＊
　
　　不過，歷史劇本顯示，此末日情景幾無可能發生，但相比平靜的ＶＩＸ，一個月期美債孳息
超越２００８年金融海嘯時新高水平，反映美國違約風險的５年期ＣＤＳ甚至高過墨西哥，何解

　　看看共和黨對「提高債務上限１﹒５萬億美元」，或「暫停債務上限至２０２４年３月３１
日」的核心要價－－將２０２４財年的可自由支配支出削減至２０２２財年的水平，意味下個財
年的可自由支配支出較本財年跌逾４％。民主黨指摘，此將嚴重損害低收入者、兒童、退伍軍人
利益、阻撓應對氣候變化、助長逃稅等。此外，共和黨並試圖一勞永逸將未來十年的可自由支配
支出增長，維持每年僅１％，而民主黨期望僅鎖定兩年。
　　麥卡錫一邊指「有可能在周末前達成協議」，另一邊又稱「談判沒有解決任何問題，仍然相
距甚遠」，都令前景更顯難以預測。由於拜登決定在Ｇ７峰會結束後提前回國，澳洲總理罕有宣
布，原定下周在悉尼舉行的ＱＵＡＤ四方峰會或取消。
　　無論這場「懦夫遊戲」最終贏家誰屬，下一次提高上限的博弈都將不可避免重演，直到無節
制失衡的財政花光所有人的錢，「世上最安全、流動性最強的資產」黯然失色。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞17/05/2023
公務員薪酬趨勢淨指標出爐，加幅介乎2.87%至4.65%
人氣文章財經熱話17/05/2023
【科技股業績】百度前景可看好　料股價短期於此區間上落
人氣文章FOCUS17/05/2023
【FOCUS】共和黨漫天開價　債限談判添迷離
人氣文章國際動態17/05/2023
美國指控蘋果前工程師，涉嫌為中企竊取自動駕駛技術
人氣文章財經熱話17/05/2023
金價跌穿2000美元金礦股下挫　紫金獲富瑞升目標可趁機吸？
人氣文章財經熱話17/05/2023
《午市前瞻》專家謂恒指繼續窄幅上落 百度宜候低買炒波幅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金