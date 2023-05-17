【香港要聞】廠商會及建造業議會歡迎政府擴大「人才清單」計劃

《經濟通通訊社１７日專訊》香港政府昨日（１７日）更新「人才清單」，涵蓋專業大增至

５１項，當中建造業及醫療服務業涵蓋的新增專業最多。勞工及福利局局長孫玉菡表示，目標是

每年吸引至少３﹒５萬名海外專才，並在香港逗留不少於１２個月，有信心今年可達到目標。香

港中華廠商聯合會（廠商會）及建造業議會均歡迎港府擴大「人才清單」計劃措施。



＊建造業議會將多管齊下協助解決人手問題＊



建造業議會稱，該會今年２月公布《建造業人力預測》，預計本地建造業對專才需求殷切，

但加強培訓需時，專才人手仍然緊張，議會歡迎政府將「發展及建造相關專業」加入於「人才清

單」，在現有輸入人才計劃下提供便利。議會將會繼續與業界及學院合作，多管齊下協助解決建

造業人手問題。

廠商會會長史立德樂見當局諮詢了業界的意見後，採納了大部分建議，包括將智能製造、工

業工程及環境、社會及管治（ＥＳＧ）等領域的人才納入人才清單，這些均是香港發展「先進製

造業」和推動傳統產業升級轉型必須的人才，亦有利香港加快實現「國際創新科技中心」的願景

。

他又認為，本次擴大「人才清單」除可以補充人才缺口，亦具有象徵意義，不但體現了政府

推動高質量發展的決心，更清晰地向全球不同領域人才釋出香港「求才若渴」的信息。



＊廠商會建議將創新科技和工業類別分開＊



為了更有效向工業領域的人才招手，並展現政府對工業發展的重視，廠商會建議特區政府能

進一步優化分類，將創新科技和工業類別分開，畢竟兩類人才的技能不盡相同，此外，亦建議加

入工匠、中試項目統籌經理、知識產權專才等，以推動本港中、下游的科技轉化和商品化。

廠商會亦認為，特區政府不妨更加進取，日後盡量擴大「人才清單」的涵蓋範疇，廣納賢能

，豐富本港的人才庫，推動本港經濟升級發展。（ｃｌ）

