  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/05/2023 09:43

【香港要聞】廠商會及建造業議會歡迎政府擴大「人才清單」計劃

　　《經濟通通訊社１７日專訊》香港政府昨日（１７日）更新「人才清單」，涵蓋專業大增至
５１項，當中建造業及醫療服務業涵蓋的新增專業最多。勞工及福利局局長孫玉菡表示，目標是
每年吸引至少３﹒５萬名海外專才，並在香港逗留不少於１２個月，有信心今年可達到目標。香
港中華廠商聯合會（廠商會）及建造業議會均歡迎港府擴大「人才清單」計劃措施。
　
＊建造業議會將多管齊下協助解決人手問題＊
　
　　建造業議會稱，該會今年２月公布《建造業人力預測》，預計本地建造業對專才需求殷切，
但加強培訓需時，專才人手仍然緊張，議會歡迎政府將「發展及建造相關專業」加入於「人才清
單」，在現有輸入人才計劃下提供便利。議會將會繼續與業界及學院合作，多管齊下協助解決建
造業人手問題。
　　廠商會會長史立德樂見當局諮詢了業界的意見後，採納了大部分建議，包括將智能製造、工
業工程及環境、社會及管治（ＥＳＧ）等領域的人才納入人才清單，這些均是香港發展「先進製
造業」和推動傳統產業升級轉型必須的人才，亦有利香港加快實現「國際創新科技中心」的願景

　　他又認為，本次擴大「人才清單」除可以補充人才缺口，亦具有象徵意義，不但體現了政府
推動高質量發展的決心，更清晰地向全球不同領域人才釋出香港「求才若渴」的信息。
　
＊廠商會建議將創新科技和工業類別分開＊
　
　　為了更有效向工業領域的人才招手，並展現政府對工業發展的重視，廠商會建議特區政府能
進一步優化分類，將創新科技和工業類別分開，畢竟兩類人才的技能不盡相同，此外，亦建議加
入工匠、中試項目統籌經理、知識產權專才等，以推動本港中、下游的科技轉化和商品化。
　　廠商會亦認為，特區政府不妨更加進取，日後盡量擴大「人才清單」的涵蓋範疇，廣納賢能
，豐富本港的人才庫，推動本港經濟升級發展。（ｃｌ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態17/05/2023
拜登宣布縮短亞洲行程，推動兩黨周末達成債限協議
人氣文章財經熱話17/05/2023
【虛幣世界】投資者關注債務上限談判，比特幣曾跌穿二萬七美元
人氣文章中國故事16/05/2023
《神州經脈》4月經濟數據遜　青年失業率創新高　中國終止減美債
人氣文章財經熱話16/05/2023
阿里年報獲美證交會審查通過　兼獲知名基金大舉增持　績前應如何部署？
人氣文章香港政情16/05/2023
互行政長官動交流答問會周四舉行，主題為二十大及兩會精神
人氣文章中國故事16/05/2023
京東進軍房地產行業，斥31億買北京地塊建員工公寓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金