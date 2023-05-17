【香港要聞】香港學生在全球閱讀能力研究中排名第二，僅次新加坡

《經濟通通訊社１７日專訊》香港學生在「全球學生閱讀能力進展研究」中，在４３個國家

和地區中排名第２，僅次於新加坡，屬於國際上最優等級。香港學生閱讀成績為５７３分，高於

國際５００分的平均分。由ＰＩＲＬＳ ２００６開始，香港更連續四屆排名全球前三名。



＊香港小四學生９２％閱讀水平達至中等國際基準或以上＊



ＰＩＲＬＳ研究由國際教育成就評價協會主辦，每五年進行一次，目的是評估各參與國家或

地區九至十歲第四年級（相等於香港小四年級）學童使用母語閱讀的能力。上次研究即

ＰＩＲＬＳ ２００６，香

香港學生閱讀成績為５６９分，排名第三，新加坡５７６分，排第二名，首位由俄羅斯奪得。

研究顯示，香港小四學生有９２％閱讀水平達至中等國際基準或以上，高於全球平均比率的

７５％。成績達到最高基準等級（即達優秀國際基準的閱讀尖子）或以上水平的有２１％，比

２０１６年上升３％，而全球平均只有７％的學生達到該水平。



＊家庭社經地位對學生閱讀能力影響不顯著＊



ＰＩＲＬＳ ２０２１顯示香港小四學生在閱讀「資訊類文章」的表現較閱讀「文藝類文章

」的表現為佳，而學生在兩種文類的閱讀表現均較２０１６年進步。

教育局發言人說，ＰＩＲＬＳ ２０２１研究結果顯示，相對於其他國家或地區，香港小四

學生的家庭社經地位對學生閱讀能力的影響並不顯著，反映香港小學教育系統能為學生提供平等

和優質的教育機會，而不同持份者的有效支援對提升學生的閱讀和語文能力起關鍵作用。研究結

果亦顯示，家長的參與對學生的閱讀能力有正面影響。



＊疫情下「停課不停學」有助學生保持閱讀能力＊



發言人稱，過去數年，香港學校的面授課堂因２０１９冠狀病毒病疫情而間歇性暫停。在各

持份者共同努力下，香港的研究於疫情期間得以按原定計劃順利進行，實在難能可貴。此外，學

校靈活有效運用不同模式，充分利用政府所提供的配套及資源，支援學生持續在家閱讀和學習，

達致「停課不停學」，有助香港學生保持優秀閱讀能力。（ｃｌ）

