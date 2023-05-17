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17/05/2023 12:04

【香港要聞】孫玉菡：檢討弱勢社群友師計劃成效，優化後推第二期

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港府在去年開展「共創明Ｔｅｅｎ計劃」，扶助來自弱勢社群
家庭的初中學生。勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府有為計劃制定指標，完成計劃的學員中，
不少於７成在提升個人發展及正向思維方面取得進步，社署已委託理大團隊進行評估。他指出，
政府會檢討計劃的第一期成效，優化後推出第二期。
　　孫玉菡在立法會大會上指出，第一期計劃自推出以來，共獲得約１２０間企業或機構支持，
協助籌得約１﹒４億元捐款、招募足夠數目的友師，以及約８００節團體活動供學員報名參加。
　　孫玉菡稱，截至４月底，已完成學員的人生規劃、提升能力及財務計劃的訓練課程，安排超
過４３０節團體活動，其中已舉行近１５０節，共約６０００人次參與，包括學員、友師及家長
，活動涵蓋參觀不同行業的公私營機構設施等。截至上月底，超過２０００名學員已獲發
５０００元啟動資金，讓他們在友師指導下，實踐個人發展計劃。
　　孫玉菡又提到，計劃直至今年２月底，有１６名友師及２１名學員退出，當局已為有關學員
重新做配對友師。（ｃｌ）

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