《國金頭條》料華府打破債限僵局，樂觀情緒推高道指逾４００點

《經濟通通訊社１８日專訊》投資者對華府打破債限僵局的信心上升，樂觀情緒推動美股周
三（１７日）上漲，其中道指漲逾４００點，納指亦觸及去年８月以來的最高水平。
美國總統拜登當日赴廣島出席Ｇ７峰會前表示，相信政府不會違約，眾議院議長麥卡錫亦稱
，本周達成協議是「可行的」。
道指漲４０８﹒６３點，或１﹒２％，報３３４２０﹒７７點。標普５００漲４８﹒８７點
，或１﹒２％，報４１５８﹒７７點。納指漲１５７﹒５１點，或１﹒３％，報
１２５００﹒５７點。
＊美匯指數連續第２日上漲＊
由於最新經濟數據表現強勁，對聯儲局未必能過早減息的預期升溫，亦推動美匯指數連續第
２日上漲，盤中觸及７周新高，報 １０３﹒１１，尾盤回落至１０２﹒８６。美元兌日圓攀升
０﹒９％，至１３７﹒６５，連續５個交易日上漲，且觸及兩周高點。歐元兌美元下跌０﹒２％
，至１﹒０８４２。
黃金期貨跌至７周低點，紐約期金下跌 ８﹒１美元，報每盎司１９８４﹒９美元，是３月
２９日以來最低。油價上漲，紐約期油上漲１﹒９７美元，報每桶７２﹒８３美元。布蘭特期貨
上漲２﹒０５美元，報每桶７６﹒９６美元。（ｊｆ）
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