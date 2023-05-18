《國金頭條》料華府打破債限僵局，樂觀情緒推高道指逾４００點

《經濟通通訊社１８日專訊》投資者對華府打破債限僵局的信心上升，樂觀情緒推動美股周

三（１７日）上漲，其中道指漲逾４００點，納指亦觸及去年８月以來的最高水平。

美國總統拜登當日赴廣島出席Ｇ７峰會前表示，相信政府不會違約，眾議院議長麥卡錫亦稱

，本周達成協議是「可行的」。

道指漲４０８﹒６３點，或１﹒２％，報３３４２０﹒７７點。標普５００漲４８﹒８７點

，或１﹒２％，報４１５８﹒７７點。納指漲１５７﹒５１點，或１﹒３％，報

１２５００﹒５７點。



＊美匯指數連續第２日上漲＊



由於最新經濟數據表現強勁，對聯儲局未必能過早減息的預期升溫，亦推動美匯指數連續第

２日上漲，盤中觸及７周新高，報 １０３﹒１１，尾盤回落至１０２﹒８６。美元兌日圓攀升

０﹒９％，至１３７﹒６５，連續５個交易日上漲，且觸及兩周高點。歐元兌美元下跌０﹒２％

，至１﹒０８４２。

黃金期貨跌至７周低點，紐約期金下跌 ８﹒１美元，報每盎司１９８４﹒９美元，是３月

２９日以來最低。油價上漲，紐約期油上漲１﹒９７美元，報每桶７２﹒８３美元。布蘭特期貨

上漲２﹒０５美元，報每桶７６﹒９６美元。（ｊｆ）

