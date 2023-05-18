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18/05/2023 07:54

中通快遞（０２０５７）首季度淨利潤１６﹒７億人幣升８４﹒３％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中通快遞（０２０５７）公布截至２０２３年３月底第一季業
績，期內歸屬於普通股股東淨利潤１６﹒７０億元（人幣．下同）按年升８４﹒３％，每股盈利
２﹒０７元增長８４﹒８％。
　　該公司季度收入總額８９﹒８３億元增長１３﹒７％，毛利約２５﹒２３億元增長
５５﹒８％，毛利率由去年同期的２０﹒５％改善至２８﹒１％。該公司季度包裹量６２﹒９７
億件，增長２０﹒５％。
　　通快遞集團創始人、董事長兼首席執行官賴梅松表示，隨著疫情管控政策放開，季度大眾出
遊、餐飲、娛樂消費需求迅速釋放。商家讓利銷售加上平台促銷補貼，客單價格相對溫和，但是
線上消費的愈發活躍也刺激了快遞業務量的強勁增長。集團實現２３﹒４％的市場份額，增長
１﹒８　個百分點，調整後淨利同比增長８２﹒１％至１９﹒２億元。
　　基於當前市場條件和運營情況，該公司調高對全年業務量指引為包裹量２９２﹒７億至
３０２﹒４億件的區間，同比增速為２０％至２４％。該公司冀實現全年業務量市場份額至少增
長１﹒５個百分點的目標。（ｍｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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