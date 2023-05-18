  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/05/2023 12:06

恒指半日升２１７點報１９７７７，聯想升４﹒６％，龍湖瀉６％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》投資者對華府打破債限僵局信心上升，樂觀情緒推動美股周三
（１７日）上漲，其中道指漲逾４００點，納指亦觸及去年８月以來最高水平。道指收漲４０８
點；標普５００收升４８點；納指收揚１５７點。
　　美國總統拜登赴日本廣島出席Ｇ７峰會前表示，相信政府不會違約，眾議院議長麥卡錫亦稱
，本周達成協議是「可行的」。
　　港股向上，恒生指數半日收報１９７７７，升２１７點或１﹒１１％，主板成交
５７０﹒０７億元。恒生中國企業指數報６７３０，升９３點或１﹒４１％。恒生科技指數報
３９３６，升６６點或１﹒７３％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及中國
移動（００９４１）；騰訊控股收報３３８﹒８元，跌４元或１﹒１７％，成交７６﹒８３億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報８８元，升２﹒５５元或２﹒９８％，成交３８﹒３７億元；中國移動收
報６６﹒０５元，升１﹒７元或２﹒６４％，成交１１﹒２５億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美
團（０３６９０）；美團收報１３３﹒６元，升０﹒６元或０﹒４５％，成交１０﹒７２億元。
　　聯想集團（００９９２）升４﹒５８％，報８元，該股成交約１８４１萬股，涉資１﹒４６
億元，盤中高見８﹒０５元，最低見７﹒７元；中芯（００９８１）升３﹒９２％，報２１﹒２
元；國壽（０２６２８）升３﹒５９％，報１５元；中石油（００８５７）升３﹒３７％，報
５﹒５２元；中石化（００３８６）升３﹒３５％，報５﹒２４元；舜宇光學科技
（０２３８２）升３﹒３２％，報８４﹒０５元。
　　另外，龍湖（００９６０）逆市跌５﹒９１％，報１７﹒５２元，該股成交約１５２１萬股
，涉資２﹒７３億元，盤中高見１８﹒６４元，最低見１７﹒４４元。（ｋｙ）

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事18/05/2023
《京城近觀》駐京記者再訪雄安
人氣文章FOCUS18/05/2023
【FOCUS】中亞峰會揭幕　「一路向西」有玄機
人氣文章財經熱話18/05/2023
內地雲服務商掀減價戰　惟電訊三寶齊獲高盛升目標唔怕買？
人氣文章財經熱話18/05/2023
《午市前瞻》恒指後市料偏淡 騰訊季績合格宜330元部署
人氣文章中國故事18/05/2023
人幣跌穿7或邁向7.3，官媒:不存大幅貶值空間
人氣文章中國故事18/05/2023
【ＡＩ熱潮】騰訊總裁呼籲中國當局監管人工智能領域
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金