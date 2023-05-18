恒指半日升２１７點報１９７７７，聯想升４﹒６％，龍湖瀉６％

《經濟通通訊社１８日專訊》投資者對華府打破債限僵局信心上升，樂觀情緒推動美股周三
（１７日）上漲，其中道指漲逾４００點，納指亦觸及去年８月以來最高水平。道指收漲４０８
點；標普５００收升４８點；納指收揚１５７點。
美國總統拜登赴日本廣島出席Ｇ７峰會前表示，相信政府不會違約，眾議院議長麥卡錫亦稱
，本周達成協議是「可行的」。
港股向上，恒生指數半日收報１９７７７，升２１７點或１﹒１１％，主板成交
５７０﹒０７億元。恒生中國企業指數報６７３０，升９３點或１﹒４１％。恒生科技指數報
３９３６，升６６點或１﹒７３％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及中國
移動（００９４１）；騰訊控股收報３３８﹒８元，跌４元或１﹒１７％，成交７６﹒８３億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報８８元，升２﹒５５元或２﹒９８％，成交３８﹒３７億元；中國移動收
報６６﹒０５元，升１﹒７元或２﹒６４％，成交１１﹒２５億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美
團（０３６９０）；美團收報１３３﹒６元，升０﹒６元或０﹒４５％，成交１０﹒７２億元。
聯想集團（００９９２）升４﹒５８％，報８元，該股成交約１８４１萬股，涉資１﹒４６
億元，盤中高見８﹒０５元，最低見７﹒７元；中芯（００９８１）升３﹒９２％，報２１﹒２
元；國壽（０２６２８）升３﹒５９％，報１５元；中石油（００８５７）升３﹒３７％，報
５﹒５２元；中石化（００３８６）升３﹒３５％，報５﹒２４元；舜宇光學科技
（０２３８２）升３﹒３２％，報８４﹒０５元。
另外，龍湖（００９６０）逆市跌５﹒９１％，報１７﹒５２元，該股成交約１５２１萬股
，涉資２﹒７３億元，盤中高見１８﹒６４元，最低見１７﹒４４元。（ｋｙ）
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