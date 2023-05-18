《盤後部署》內房股持續受累４月數據欠佳，龍湖弱勢未止不宜沾手

《經濟通通訊社１８日專訊》恒指今日高開１４２點，報１９７０２。科技股阿里巴巴

（０９９８８）高開３﹒２２％，報８８﹒２元；百度（０９８８８）高開２﹒７５％；上日公

布季績的騰訊（００７００）開市微跌０﹒４７％，報３４１﹒２元。另外，比亞迪

（０１２１１）高開２﹒２５％，報２４５元。

恒指開市初段維持升勢，約一小時後升幅擴大至逾３３０點，最高曾見１９８９４，但接近

２萬點大關明顯見阻力。半日升２１７點，報１９７７７。午後阿里巴巴、美團（０３６９０）

、京東（０９６１８）升幅收窄，內需及汽車板塊變動不大，恒指升勢都略為減弱。縱使中升

（００８８１）、中芯（００９８１）、國壽（０２６２８）等藍籌股造好，仍無助恒指收復兩

萬點大關。

恒指全日收報１９７２７，升１６６點或升０﹒８５％，主板成交９８６﹒２５億元。國企

指數報６７１５，升７８點或升１﹒１９％。恒生科技指數報３９１７，升４７點或升

１﹒２１％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２９７，升１３點或升０﹒４０％，成交３６８４﹒３５

億元人民幣；深證成份指數報１１０７８，跌１２點或跌０﹒１２％，成交２１８８﹒８４億元

人民幣。



＊阿里巴巴績前升近３％＊



騰訊首季純利按年升１０％，股價今日曾跌逾２％，收市跌０﹒８８％，報３３９﹒８元。

阿里巴巴績前報升，收市升２﹒６９％，報８７﹒７５元。其他科技股方面，小米

（０１８１０）升１﹒２９％，報１０﹒９８元；嗶哩嗶哩（０９６２６）升３﹒５３％，報

１４６﹒６元。

隔晚油價上升，三桶油同樣造好。中石化（００３８６）升３﹒５５％，報５﹒２５元；中

石油（００８５７）升３﹒３７％，報５﹒５２元；中海油（００８８３）升０﹒９４％，報

１２﹒８２元。



＊龍湖三連跌累計挫逾１１％＊



內房股個別發展，龍湖（００９６０）曾跌至１７﹒４元的年內新低，收市跌３﹒９７％，

報１７﹒８８元，為表現最差藍籌；中海外（００６８８）跌０﹒４３％，報１８﹒３４元；潤

地（０１１０９）升０﹒９２％，報３２﹒８元；萬科企業（０２２０２）升１﹒０８％，報

１１﹒２２元。

國家統計局早前公布，今年首４個月房地產投資降幅擴大，７０大中城市樓價按月漲幅亦回

落。此外，４月內地居民部門新增貸款按年減少２４１１億人民幣，反映上月房貸還多於借，居

民正加速「去槓桿」。４月內地樓市數據欠佳，加上合景泰富（０１８１３）發生違約，以致內

房股持續受壓。

在日線圖上，龍湖年初至今持續走弱，４月１４日未能收高於２５元後，走勢進一步轉差。

股價已連跌三日，累計跌逾１１％，今日收市填補去年１１月１１與１２日之間的裂口。縱使９

日ＲＳＩ跌至１８，惟股價弱勢未止，短線料下試１１月１１日的低位１５﹒８４元，無貨者現

時不宜撈底。（ｅｒ）

