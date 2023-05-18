【外圍經濟】俄烏戰爭影響下降，進口成本減低，日本貿易逆差收窄

《經濟通通訊社１８日專訊》日本財務省周四（１８日）公布４月貿易統計數據，顯示日本

連續第２１個月錄得貿易逆差，但總額收窄至４３２４億日圓（３１億美元），為一年來最低。

進口額較去年同期減少２﹒３％，為８﹒７２０８萬億日圓，是２年多來首次下滑，前值增

長７﹒３％。分析指，日本進口額自２０２１年１月以來首次下降，主要是因為俄烏戰爭對能源

成本的影響降低，原油和液化天然氣進口成本下降。（ｊｆ）

