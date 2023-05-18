《經濟通通訊社１８日專訊》日本財務省周四（１８日）公布４月貿易統計數據，顯示日本
連續第２１個月錄得貿易逆差，但總額收窄至４３２４億日圓（３１億美元），為一年來最低。
進口額較去年同期減少２﹒３％，為８﹒７２０８萬億日圓，是２年多來首次下滑，前值增
長７﹒３％。分析指，日本進口額自２０２１年１月以來首次下降，主要是因為俄烏戰爭對能源
成本的影響降低，原油和液化天然氣進口成本下降。（ｊｆ）
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18/05/2023 11:03
【外圍經濟】俄烏戰爭影響下降，進口成本減低，日本貿易逆差收窄
《經濟通通訊社１８日專訊》日本財務省周四（１８日）公布４月貿易統計數據，顯示日本
連續第２１個月錄得貿易逆差，但總額收窄至４３２４億日圓（３１億美元），為一年來最低。
進口額較去年同期減少２﹒３％，為８﹒７２０８萬億日圓，是２年多來首次下滑，前值增
長７﹒３％。分析指，日本進口額自２０２１年１月以來首次下降，主要是因為俄烏戰爭對能源
成本的影響降低，原油和液化天然氣進口成本下降。（ｊｆ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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