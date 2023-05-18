【國際要聞】韓日兩國就韓國派團考察福島核污水設施的談判破裂

《經濟通通訊社１８日專訊》據韓國媒體報道，韓日兩國就韓方派團考察福島核污水處理設

施的談判破裂，雙方決定不再召開工作會議。

韓日雙方周三（１７日）就韓國考察事宜，以視訊方式進行第２輪磋商，但未能達成協定。

消息指，韓方此前提出希望考察的設施名單和資料目錄。但日方拒絕讓考察團進入部分設施。

（ｊｆ）

