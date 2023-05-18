【外圍經濟】新西蘭再推赤字預算，未來四年發行２００億紐元國債

《經濟通通訊社１８日專訊》新西蘭工黨政府周四（１８日）發布新一年度財政預算案，是

連續第６年錄得赤字。在該國１０月１４日將舉行大選之際，新預算案會增加教育、醫療、家居

電力補貼等領域的撥款，以減輕一般家庭面對的通脹壓力。

由於經濟增長料將放緩，且應對自然災害的開支增加，新西蘭２０２３至２４財政年度的政

府財赤將達到７６億紐元，且要到２０２６年才會重回財政盈餘。工黨政府在未來４年將發行

２００億紐元國債，超出市場預期。



＊通脹壓力上升，料８月利率達６厘＊



分析指，新西蘭政府在需要壓低通脹的同時，又增加基建和公共服務開支。由於預算案的擴

張水平超出預期，料會增加通脹壓力，因此利率水平可能在８月達到６厘。

央行將於下周三（２４日）公布最新議息結果，經濟師普遍預料會加息２５基點，至５﹒５

厘。財政部預計通脹將放緩，並在２０２４年末回到央行１至３％的目標範圍內。

財政部同時預期，得益於更多遊客到訪、風災後重建和政府支出將支持經濟增長，新西蘭可

避免衰退，料６月ＧＤＰ按年將增長１％，維持今年每個季度都增長的趨勢。（ｊｆ）

