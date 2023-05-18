  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/05/2023 14:27

【外圍經濟】新西蘭再推赤字預算，未來四年發行２００億紐元國債

　　《經濟通通訊社１８日專訊》新西蘭工黨政府周四（１８日）發布新一年度財政預算案，是
連續第６年錄得赤字。在該國１０月１４日將舉行大選之際，新預算案會增加教育、醫療、家居
電力補貼等領域的撥款，以減輕一般家庭面對的通脹壓力。
　　由於經濟增長料將放緩，且應對自然災害的開支增加，新西蘭２０２３至２４財政年度的政
府財赤將達到７６億紐元，且要到２０２６年才會重回財政盈餘。工黨政府在未來４年將發行
２００億紐元國債，超出市場預期。
　
＊通脹壓力上升，料８月利率達６厘＊
　
　　分析指，新西蘭政府在需要壓低通脹的同時，又增加基建和公共服務開支。由於預算案的擴
張水平超出預期，料會增加通脹壓力，因此利率水平可能在８月達到６厘。
　　央行將於下周三（２４日）公布最新議息結果，經濟師普遍預料會加息２５基點，至５﹒５
厘。財政部預計通脹將放緩，並在２０２４年末回到央行１至３％的目標範圍內。
　　財政部同時預期，得益於更多遊客到訪、風災後重建和政府支出將支持經濟增長，新西蘭可
避免衰退，料６月ＧＤＰ按年將增長１％，維持今年每個季度都增長的趨勢。（ｊｆ）

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事18/05/2023
中國外交部:澤連斯基會見中國歐亞事務特別代表李輝
人氣文章中國故事18/05/2023
《京城近觀》再訪雄安
人氣文章FOCUS18/05/2023
【FOCUS】中亞峰會揭幕　「一路向西」有玄機
人氣文章財經熱話18/05/2023
內地雲服務商掀減價戰　惟電訊三寶齊獲高盛升目標唔怕買？
人氣文章財經熱話18/05/2023
《午市前瞻》恒指後市料偏淡 騰訊季績合格宜330元部署
人氣文章中國故事18/05/2023
人幣跌穿7或邁向7.3，官媒:不存大幅貶值空間
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金