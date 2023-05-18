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18/05/2023 09:04

【虛幣世界】拜登強硬言論穩定軍心，比特幣走勢平穩

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國債務上限談判仍在繼續，拜登總統表明，美國不會拖欠債
務，加密貨幣則走勢平穩。
　　不過，Ｔｅｔｈｅｒ在美國時間周三宣布，它們正在將其儲備從政府債務轉向加密貨幣，因
為它承諾使用其利潤的１５％左右購買比特幣作為其穩定幣儲備；Ｃｉｒｃｌｅ表示，它們亦正
在多元化支持其３００億美元硬幣（ＵＳＤＣ）的儲備，包括貝萊德管理的８７億美元隔夜回購
協議，以防範潛在的美國政府債務違約風險。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７３７５﹒４１元，跌０﹒１１％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１８２２﹒４３元，升０﹒０１％；艾達幣報０﹒３７４９元，跌０﹒１６％
；瑞波幣報０﹒４４５１元，跌０﹒７６％。（ｕｌ）
　
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