【虛幣世界】拜登強硬言論穩定軍心，比特幣走勢平穩

《經濟通通訊社１８日專訊》美國債務上限談判仍在繼續，拜登總統表明，美國不會拖欠債

務，加密貨幣則走勢平穩。

不過，Ｔｅｔｈｅｒ在美國時間周三宣布，它們正在將其儲備從政府債務轉向加密貨幣，因

為它承諾使用其利潤的１５％左右購買比特幣作為其穩定幣儲備；Ｃｉｒｃｌｅ表示，它們亦正

在多元化支持其３００億美元硬幣（ＵＳＤＣ）的儲備，包括貝萊德管理的８７億美元隔夜回購

協議，以防範潛在的美國政府債務違約風險。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７３７５﹒４１元，跌０﹒１１％（２４小時比較．下

同）；以太幣現報１８２２﹒４３元，升０﹒０１％；艾達幣報０﹒３７４９元，跌０﹒１６％

；瑞波幣報０﹒４４５１元，跌０﹒７６％。（ｕｌ）



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱

ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ



又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱

ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

