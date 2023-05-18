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18/05/2023 09:22

《中概異動》騰訊微跌近０﹒５％，首季盈利按年升１０％遜預期

　　《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊（００７００）上日公布季績，今日低開０﹒４７％，報
３４１﹒２元，該股成交約５０萬股，涉資１﹒７０億元。
　　騰訊公布，截至２０２３年３月３１日止首季純利２５８﹒３８億人民幣，按年升
１０﹒３６％，遜預期；每股基本盈利２﹒７２５人民幣。非國際財務報告準則下純利為
３２５﹒３８億人民幣，按年增２７﹒４％，遜預期；每股基本盈利３﹒４３１人民幣。
　　期內收入１４９９﹒８６億人民幣，升１０﹒７１％；經營盈利４０４﹒２９億人民幣，升
８﹒６％。
　　現時，恒生指數報１９７０２，升１４２點或升０﹒７３％，主板成交２４﹒６３億元。國
企指數報６６８７，升５１點或升０﹒７７％。恒生科技指數報３９１１，升４１點或升
１﹒０８％。
　　即月期指新報１９６２７，升１３８點，低水７６點。即月國指期貨報６６８７，升５６點
，低水１點。即月科指期貨新報３９１８，升３９點，高水６點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　３４１﹒２元　跌０﹒４７％
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒２元　升３﹒２２％
　　美團（０３６９０）　　　１３３﹒５元　升０﹒３８％
　　京東集團（０９６１８）　１４５﹒９元　　升１﹒６％
　　小米（０１８１０）　　　　１０﹒９元　升０﹒５５％
　　快手（０１０２４）　　　５３﹒３５元　升１﹒４３％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１４４﹒８元　升２﹒２６％
　　百度（０９８８８）　　　１２７﹒２元　升２﹒７５％
　　網易（０９９９９）　　　１３６﹒７元　升０﹒３７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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