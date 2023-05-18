《中概異動》騰訊微跌近０﹒５％，首季盈利按年升１０％遜預期

《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊（００７００）上日公布季績，今日低開０﹒４７％，報

３４１﹒２元，該股成交約５０萬股，涉資１﹒７０億元。

騰訊公布，截至２０２３年３月３１日止首季純利２５８﹒３８億人民幣，按年升

１０﹒３６％，遜預期；每股基本盈利２﹒７２５人民幣。非國際財務報告準則下純利為

３２５﹒３８億人民幣，按年增２７﹒４％，遜預期；每股基本盈利３﹒４３１人民幣。

期內收入１４９９﹒８６億人民幣，升１０﹒７１％；經營盈利４０４﹒２９億人民幣，升

８﹒６％。

現時，恒生指數報１９７０２，升１４２點或升０﹒７３％，主板成交２４﹒６３億元。國

企指數報６６８７，升５１點或升０﹒７７％。恒生科技指數報３９１１，升４１點或升

１﹒０８％。

即月期指新報１９６２７，升１３８點，低水７６點。即月國指期貨報６６８７，升５６點

，低水１點。即月科指期貨新報３９１８，升３９點，高水６點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ３４１﹒２元 跌０﹒４７％

阿里（０９９８８） ８８﹒２元 升３﹒２２％

美團（０３６９０） １３３﹒５元 升０﹒３８％

京東集團（０９６１８） １４５﹒９元 升１﹒６％

小米（０１８１０） １０﹒９元 升０﹒５５％

快手（０１０２４） ５３﹒３５元 升１﹒４３％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １４４﹒８元 升２﹒２６％

百度（０９８８８） １２７﹒２元 升２﹒７５％

網易（０９９９９） １３６﹒７元 升０﹒３７％

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（ｅｒ）

