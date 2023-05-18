【外圍經濟】安大略省反對杜魯多要求為電動車電池廠提供更多補貼

《經濟通通訊社１８日專訊》加拿大安大略省省長Ｄｏｕｇ Ｆｏｒｄ表示，總理杜魯多要

求安大略省為電動車電池廠提供更多補貼，是不合理的做法。

本周，汽車製造商Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ指責加拿大政府未能提供之前承諾的公共資金後，

停止了安大略省設施的建設。不過，加拿大政府的部長反而表示，安大略省拒絕支付公平份額的

生產補貼。

安大略省省長表示，安大略省根本沒有參與２月份達成補貼該工廠協議的談判。（ｒｃ）

