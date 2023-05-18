《經濟通通訊社１８日專訊》加拿大安大略省省長Ｄｏｕｇ Ｆｏｒｄ表示，總理杜魯多要
求安大略省為電動車電池廠提供更多補貼，是不合理的做法。
本周，汽車製造商Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ指責加拿大政府未能提供之前承諾的公共資金後，
停止了安大略省設施的建設。不過，加拿大政府的部長反而表示，安大略省拒絕支付公平份額的
生產補貼。
安大略省省長表示，安大略省根本沒有參與２月份達成補貼該工廠協議的談判。（ｒｃ）
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18/05/2023 15:15
【外圍經濟】安大略省反對杜魯多要求為電動車電池廠提供更多補貼
《經濟通通訊社１８日專訊》加拿大安大略省省長Ｄｏｕｇ Ｆｏｒｄ表示，總理杜魯多要
求安大略省為電動車電池廠提供更多補貼，是不合理的做法。
本周，汽車製造商Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ指責加拿大政府未能提供之前承諾的公共資金後，
停止了安大略省設施的建設。不過，加拿大政府的部長反而表示，安大略省拒絕支付公平份額的
生產補貼。
安大略省省長表示，安大略省根本沒有參與２月份達成補貼該工廠協議的談判。（ｒｃ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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