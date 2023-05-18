《午市前瞻》恒指後市料偏淡，騰訊季績合格宜３３０元部署

《經濟通通訊社１８日專訊》恒生指數半日收報１９７７７，升２１７點或１﹒１１％，主

板成交５７０﹒０７億元。恒生中國企業指數報６７３０，升９３點或１﹒４１％。恒生科技指

數報３９３６，升６６點或１﹒７３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及中國

移動（００９４１）；騰訊控股收報３３８﹒８元，跌４元或１﹒１７％，成交７６﹒８３億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報８８元，升２﹒５５元或２﹒９８％，成交３８﹒３７億元；中國移動收

報６６﹒０５元，升１﹒７元或２﹒６４％，成交１１﹒２５億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美

團（０３６９０）；美團收報１３３﹒６元，升０﹒６元或０﹒４５％，成交１０﹒７２億元。



＊葉尚志：穿１９５００機會大＊



隔晚道指反彈超過４００點，今天港股高開１４２點後有資金回流中特估概念股，支撐恒指

上午最多升超過３００點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指橫行

多時，於１９５００至２０２００區間上落已維持近約三星期。他解釋，市場正觀望多項因素，

包括外圍的美債上限談判，以及內地經濟復甦進度，市場正觀望相關因素的發展。

但葉尚志傾向審慎，預期恒指有較大機會跌穿１９５００，以更大幅度的橫行區間計算，恒

指已於１９０００至２１０００橫行近兩個月，跌穿１９５００後的下一個支持位將在

１９０００。



＊後續宜關注海外遊戲及金融業務＊



騰訊（００７００）公布首季業績，經調整純利為３２５﹒３８億人民幣，按年增

２７﹒４％遜預期。期內網絡廣告業務收入２０﹒９６億人民幣，按年升１７％，但按跌１５％

。葉尚志整體上滿意騰訊業績，雖然廣告業務收入按季收窄，但他更著重騰訊三大業務發展的平

衡。他指，金融科技及企業服務收入維持佔總收入的３２％，反映騰訊積極擺脫對遊戲業務的依

賴。

葉尚志提到，今日騰訊上午早段受壓主要受市況拖累，故雖然業績向好，但部署上仍可稍作

觀察，３３０元的值博空間會更大。

他又提到，騰訊於內地的遊戲市場業務已具較高基數，增長空間很難擴大，相對之下，海外

遊戲業務較為值得關注。另外，金融服務方面亦可以留意，葉尚志關注商用小程序發將有利加強

此一業務收入。（ｈｃ）

