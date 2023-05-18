【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒３１億元，買騰訊沽盈富

《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指高開１４２點，報１９７０２點。最高升３３３點報

１９８９４點，最低升７０點報１９６３０點。恒指收報１９７２７點，升１６６點或

０﹒８５％。

北水全日淨流入１７﹒３１億元，減少７４﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、中國移動（００９４１）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是盈

富基金（０２８００）、建設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）。

主板成交９８６﹒２５億元減少２﹒９％。其中港股通成交２６８﹒５億元，佔總成交

２７﹒２％。



＊高盛料騰訊利潤增長加快＊



高盛發表研究報告指出，騰訊（００７００）遊戲業務具韌性，及廣告業務復甦進一步推動

利潤加快增長，予其評級「買入」，目標價４４３元。

高盛指出，騰訊２０２３年第一季經營溢利勝於預期，收入重拾雙位數字按年增長。該行續

看好集團２０２３年全年利潤能力及利潤按年持續改善，料全年純利按年升３１％，同期收入增

１３％。

此外，高盛預期，集團遊戲收入復甦前景改善，全年相關收入料獲推升逾１０％；視頻號等

加快發展令廣告收入逐步加快；騰訊雲受近期合約減價影響可控。

騰訊控股跌０﹒８８％報３３９﹒８元，北水淨買入１５﹒５億元；中國移動升１﹒９４％

報６５﹒６元，北水淨買入５﹒８億元；工商銀行升１﹒８３％報４﹒４５元，北水淨買入

２﹒８億元。

盈富基金升０﹒９６％報１９﹒８８元，北水淨賣出７﹒６億元；建設銀行升１﹒８９％報

５﹒３９元，北水淨賣出３﹒４億元；美團升０﹒３８％報１３３﹒５元，北水淨賣出２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １５﹒５２

中國移動 （００９４１） ５﹒８０

工商銀行 （０１３９８） ２﹒７９

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒１１

中國神華 （０１０８８） １﹒４６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －７﹒５６

建設銀行 （００９３９） －３﹒３９

美團 （０３６９０） －１﹒９８

康寧傑瑞製藥 （０９９６６） －１﹒４０

中國人民保險集團 （０１３３９） －０﹒９４

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