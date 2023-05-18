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18/05/2023 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒３１億元，買騰訊沽盈富

　　《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指高開１４２點，報１９７０２點。最高升３３３點報
１９８９４點，最低升７０點報１９６３０點。恒指收報１９７２７點，升１６６點或
０﹒８５％。
　　北水全日淨流入１７﹒３１億元，減少７４﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、中國移動（００９４１）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是盈
富基金（０２８００）、建設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）。
　　主板成交９８６﹒２５億元減少２﹒９％。其中港股通成交２６８﹒５億元，佔總成交
２７﹒２％。
　
　＊高盛料騰訊利潤增長加快＊
　
　　高盛發表研究報告指出，騰訊（００７００）遊戲業務具韌性，及廣告業務復甦進一步推動
利潤加快增長，予其評級「買入」，目標價４４３元。
　　高盛指出，騰訊２０２３年第一季經營溢利勝於預期，收入重拾雙位數字按年增長。該行續
看好集團２０２３年全年利潤能力及利潤按年持續改善，料全年純利按年升３１％，同期收入增
１３％。
　　此外，高盛預期，集團遊戲收入復甦前景改善，全年相關收入料獲推升逾１０％；視頻號等
加快發展令廣告收入逐步加快；騰訊雲受近期合約減價影響可控。
　　騰訊控股跌０﹒８８％報３３９﹒８元，北水淨買入１５﹒５億元；中國移動升１﹒９４％
報６５﹒６元，北水淨買入５﹒８億元；工商銀行升１﹒８３％報４﹒４５元，北水淨買入
２﹒８億元。
　　盈富基金升０﹒９６％報１９﹒８８元，北水淨賣出７﹒６億元；建設銀行升１﹒８９％報
５﹒３９元，北水淨賣出３﹒４億元；美團升０﹒３８％報１３３﹒５元，北水淨賣出２億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１５﹒５２
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　５﹒８０
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　　２﹒７９
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒１１
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　　１﹒４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　　　（０２８００）　　　　　－７﹒５６
　　建設銀行　　　　　（００９３９）　　　　　－３﹒３９
　　美團　　　　　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒９８
　　康寧傑瑞製藥　　　（０９９６６）　　　　　－１﹒４０
　　中國人民保險集團　（０１３３９）　　　　　－０﹒９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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