《本港經濟》最新失業率降至３％三年半低，港府料未來數月續改善

《經濟通通訊社１８日專訊》政府統計處公布，本港失業率連跌１２個月，經季節性調整的

失業率由今年１－３月的３﹒１％下跌至２－４月的３％，符合市場預期。就業不足率在該兩段

期間則保持不變，維持於１﹒２％的水平。



＊失業人數減少７００人＊



勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨著本地經濟活動進一步恢復及訪港旅客人數強勁反彈，勞

工市場繼續改善。今年２－４月經季節性調整的失業率較１－３月微跌０﹒１個百分點至３％。

就業不足率維持於１﹒２％的低位。總就業人數增加１８００人至３６５﹒５９萬人。失業人數

減少７００人至１１﹒４４萬人。展望未來，隨著經濟持續復甦，勞工市場在未來數月應會進一

步改善。



＊住宿及膳食服務業失業率維持４﹒２％＊



與今年１－３月比較，在２－４月期間各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中

樓房裝飾、修葺及保養業，運輸業和貨倉及運輸輔助活動業有相對明顯的跌幅。

按行業分析及與上一個三個月期間比較，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務

業）合計的失業率在今年２－４月維持４﹒２％不變。其中，零售業的失業率維持３﹒８％不變

，餐飲服務活動業的失業率微跌０﹒１個百分點至４﹒８％。

一些行業的失業率亦下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業，運輸業和貨倉及運輸輔助活動

業。其餘行業的失業率則無甚變動或上升，但普遍仍處於低水平。（ｃｌ）

