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18/05/2023 17:20

【夜期時段】即月期指最新報１９６５０點，跌２８點，低水７７點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９６７１點，跌７點，低水５６
點，最新報１９６５０點，跌２８點，低水７７點，合約成交３３９張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６７１６點，跌２點，平水，最新報６７０８點，跌１０點
，低水８點，合約成交２８５張。

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