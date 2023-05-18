【夜期時段】即月期指最新報１９６５０點，跌２８點，低水７７點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９６７１點，跌７點，低水５６
點，最新報１９６５０點，跌２８點，低水７７點，合約成交３３９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６７１６點，跌２點，平水，最新報６７０８點，跌１０點
，低水８點，合約成交２８５張。
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