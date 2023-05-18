長和：今年或繼續回購股份，香港港口業務面臨挑戰

《經濟通通訊社１８日專訊》長和（００００１）主席李澤鉅在股東大會上表示，今年可能

繼續將出售英國發射塔後部分收益用作回購股份，但亦要視乎市況。至於會否持續派息，則不可

作出預測，要視乎包括業績、經濟環境、外來等因素，但強調股東可見往績。

有股東關心恢復通關後集團業務情況，李澤鉅稱，港口方面，香港會持續面臨全球經濟衰退

、鄰近港口競爭及加息的嚴峻挑戰，預計國際貿易於今年下半年將逐步改善，香港貨量亦希望會

回升。管理層現時著重於改善運營效率和成本管理，以提升貨櫃碼頭競爭力。



＊屈臣氏擬今年內地增設逾３００家新店＊



屈臣氏方面，將續專注於通過實體店和線上網絡招募新的Ｏ＋Ｏ顧客，建立優質的會員基礎

。此外，屈臣氏更計劃今年在內地增設超過３００家新店。顧客數據分析顯示，在內地屈臣氏的

實體店及網店均有購物的顧客群消費額，是純實體店顧客的３倍。



＊解決交通規劃後開始青衣聯合船塢建屋項目＊



關於長和旗下香港聯合船塢集團申請在青衣聯合船塢的地皮上建屋，李澤鉅指出，一定會於

解決交通規劃後才會開始項目。項目涉及超過１﹒５萬個住宅單位，相信是一個好的土地及房屋

供應選擇。計劃涉超過１萬個私人單位，及毗鄰的政府土地大概可建約５０００個公屋單位。

有股東關注長和董事兼任其他公司董事，李澤鉅引述港交所（００３８８）指引稱，公司現

時沒有任何一位非執行董事或獨立非執行董事，超過獨立非執行董事不能擔任超過６間上市公司

董事指引。而有兩位執行董事超過上述指引，但均是集團旗下公司，認為監督公司為其內部職責

。於２０２２年，集團董事會會議及董事委員會會議的出席率均為１００％。（ｒｈ）

