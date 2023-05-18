長實：投地嚴守財務紀律未撤出任何市場，冀交椅洲人工島回到本

《經濟通通訊社１８日專訊》長實（０１１１３）今召開股東大會，集團主席李澤鉅稱，投

地策略嚴守「財務紀律」（ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｄｉｓｃｉｐｌｉｎｅ），只要項目屬優質資

產、回報合理的話便會研究，並不懂追價。至於旗下長江集團中心二期預租情況，他僅稱，正與

客戶洽談租金，不會把底數公開。

有股東關心長實近期被指撤出歐洲返回中國投資，加上近年於香港投得多幅地皮，未來投資

重點是否放回內地及香港。李澤鉅稱，集團投資最重要考慮項目質素、穩健性及回報率，從來不

是選擇投資地點，而是揀選項目，不論香港、內地、或其他地區均會考慮。對集團而言，每一個

地方都是本地市場，從來都沒有撤出過，投標或收購時不會抱有「志在必得」心態。



＊希望政府能就交椅洲人工島「計到數」＊



李澤鉅指出，香港入境限制放寬後，商務或旅遊人數增加，正面刺激集團酒店及服務套房業

務，入住率及收益均處於上升。

對於港府表示會推進交椅洲人工島，李澤鉅希望政府能「計到數」，冀如政府所料，樓價與

地價會上升至現時預計成本價以及「回到本」。



＊收購英國ＲＥＩＴＳ可擴充環球房地產資產組合＊



對於早前提出全面收購在倫交所上市的房託基金Ｃｉｖｉｔａｓ Ｓｏｃｉａｌ

Ｈｏｕｓｉｎｇ ＰＬＣ，李澤鉅表示，該基金具備穩健收入及可靠回報的特質，亦可擴充集團

環球房地產資產組合。基金亦與很多地方政府（Ｌｏｃａｌ Ａｕｔｈｏｒｉｔｉｅｓ）及護理

機構有良好的合作關係，加上長江實業聯屬公司Ｃｉｖｉｔａｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ一直擔任其投資及資產管理顧問，集團熟悉其運作，可以很快行動促成這

事。（ｒｈ）

