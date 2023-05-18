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18/05/2023 18:48

【理財通】創興銀行進一步拓展「跨境理財通」服務

　　《經濟通通訊社１８日專訊》創興銀行宣布，新增「跨境理財通」內地夥伴銀行及服務，由
２０２３年５月１６日起，創興銀行與興業銀行興業銀行合作，為粵港澳大灣區的內地和港澳合
資格居民提供「跨境理財通」南向通、北向通服務，拓展創興銀行大灣區全方位財富管理服務，
進一步滿足客戶財富管理及資產配置的需要。配合「跨境理財通」業務發展，創興銀行現推出基
金投資０％認購費優惠，由即日起至２０２３年９月２９日，合資格客戶以創興銀行南向理財通
投資帳戶透過創興銀行任何交易渠道成功認購基金，可享基金認購費回贈。
　　繼２０２２年夥拍創興銀行廣州分行推出「南向理財通」服務後，創興銀行現新增內地夥伴
銀行，全面開通南北向通的跨境理財服務渠道。創興銀行把握機遇與興業銀行攜手推出「北向理
財通」服務，為北向通客戶提供便捷的跨境理財新渠道，投資內地銀行銷售的合資格理財產品；
創興銀行同時繼續拓展其「南向理財通」服務，分別透過與創興銀行廣州分行和興業銀行廣州分
行合作以向南向通客戶提供合資格跨境理財產品（即指定基金和債券及人民幣、港元和外幣存款
），實現投資組合多元化。（ｂｎ）

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