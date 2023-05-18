【騰訊業績】劉熾平：基礎模型訓練進展良好，政府支持ＡＩ發展

《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊（００７００）在首季業績報告中指出，集團正大力投入

建設人工智能的能力和雲基礎設施，以擁抱基礎模型帶來的機會。總裁劉熾平在業績會議中表示

，基礎模型構建訓練取得了良好進展，相信會看到監管機構將重點放在規範化監管上，也會投入

更多資源來支持整個行業的發展和創新。

劉熾平稱，公司正在擴大訓練的組織及生產線。目前晶片基本上是可獲取的，還有一些變通

方案使ＧＰＵ（圖形處理器）晶片可以在中國銷售。他又指，晶片供應短期可能有短缺，但隨著

時間的推移獲取晶片將變得容易。



＊雲業務收入佔比低＊



談及監管環境，劉熾平表示，監管環境繼續向規範化方向發展，政府支持數字經濟和產業的

健康發展。他認為，政府的總體立場是支持ＡＩ（人工智能）發展的，但這個行業必須受到監管

。在正確的監管框架下，政府會支持ＡＩ創新，行業也會有健康發展的空間。

騰訊首席戰略官Ｊａｍｅｓ Ｍｉｔｃｈｅｌｌ則稱，本輪騰訊雲價格調整對公司收入的百

分比影響在幾個基點範圍內，又強調雲業務收入只佔公司總收入的個位數。（ａｃ）

