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18/05/2023 11:18

【國安立法】特首：香港言論自由受保障，圖書館不推薦不良意識書

　　《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官李家超出席首次互動交流答問會，新思維立法會議員
狄志遠提到，在國安法下與言論自由如何平衡情況下，有市民擔心言論自由。李家超表示，基本
法講明兩個國際公約，所適用香港的公約會繼續適用，公約開宗明義講明充分保障人權自由，法
律會根據事實、證據審判。香港國安法是針對當時香港實際情況制定，不能違法很重要。
　　狄志遠指，長洲飄色有政治色彩，諷刺時弊，有負責人近日接受傳媒訪問指，有國安法後要
更小心，另外有傳媒報道，康文署公共圖書館有１０多本書要下架，沒有公開下架準則，也沒有
說明新準則；並有媒體漫畫受到政府官員多番責罵、抨擊，有市民擔心言論自由。
　　至於圖書館政策，李家超稱，已多次說明公共圖書館給予市民借閱的書籍是代表政府推薦的
書籍，有不良意識的書籍政府都不會推薦，會推薦應在香港宣傳價值觀的書籍。
　　　另外，立法會議員李慧琼指出，立法會議員可擔任角色宣傳愛國者治港的角色，希望可與
行政機關緊密合作做好角色。立法會議員陳勇倡議國民教育，指出大中小學以及幼稚園應該加大
宣傳國家發展歷史，例如設立高水準的黨史館、國家發展資料館，更加鞏固國家發展。（ｋｋ）
　

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